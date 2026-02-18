Tarih belli oldu: Ev ve arsa satışında beyanname vermeyen ceza ve faiz ödeyecek

Ev ve arsa satışından kazanç sağlayanlar için kritik süreç 1 Mart'ta başlıyor. Son 5 yıl içinde gayrimenkulünü elden çıkaran vatandaşlar için beyanname vermek zorunlu hale geldi. Buna göre, 5 yıl kuralına takılan ancak bildirim yapmayan mülk sahiplerini ağır vergi cezaları ve gecikme faizleri bekliyor.

Ev ve arsa satışından gelir elde edenler için kritik süreç başlıyor. Son 5 yıl içinde gayrimenkulünü elden çıkaranlar için beyanname verme süresi 1 Mart itibarıyla start alıyor. Yükümlülüğünü yerine getirmeyenleri ise ağır ceza ve faiz oranları bekliyor. 5 YIL İÇİNDE SATIŞ VERGİYİ DOĞURUYOR Gerçek kişilerin satın aldığı konut ve arsa gibi gayrimenkulleri 5 yıl içinde satması durumunda elde edilen kazanç, gelir vergisine tabi oluyor. Beş yıllık süre, takvim günü esas alınarak hesaplanıyor. Süre dolduğunda vergi yükümlülüğü ortadan kalkıyor. Miras yoluyla edinilen ev ve arsalar ise bu vergi kapsamına girmiyor.

CEZA VE FAİZ UYGULANACAK! Beyanname verilmemesi durumunda ağır yaptırımlar uygulanıyor. Örnek olarak 5 milyon TL'ye alınan bir evin 8 milyon TL'ye satılması halinde yaklaşık 38 bin TL vergi doğuyor. Bildirim yapılmaması durumunda bu tutara hem gecikme faizi hem de ceza ekleniyor. HESAPLAMA NASIL YAPILIYOR? Vergi hesaplamasında gayrimenkulün edinim tarihi ve elden çıkarıldığı tarih dikkate alınıyor. Değer artışı hesaplanırken Yİ-ÜFE endeksi uygulanıyor. Ayrıca arazi, bina, hakların elden çıkarılması ile trampa, takas ve kamulaştırma gibi durumlar da vergi yükümlülüğüne yol açıyor. Örnek Vergi Hesaplama Tablosu (Değer Artış Kazancı) Hesaplama Kalemi Tutar / Detay Gayrimenkul Alış Bedeli 5.000.000 TL Gayrimenkul Satış Bedeli 8.000.000 TL Endekslenmiş Maliyet Bedeli (Yİ-ÜFE) 7.650.362 TL Safi Değer Artışı Kazancı 349.638 TL Vergiden İstisna Tutar 120.000 TL Vergiye Tabi Gelir Matrahı 229.638 TL Hesaplanan Gelir Vergisi 38.027,60 TL Damga Vergisi 1.189,50 TL KENTSEL DÖNÜŞÜM VE KOOPERATİFLER DAHİL Arsa üzerine yapılan evler, kooperatiflerden edinilen konutlar ve kentsel dönüşüm projeleri de bu kapsama giriyor. Kooperatiflerde fiili kullanım tarihi, arsa üzerine yapılan evlerde ise tapudaki cins tahsisi tarihi esas alınıyor.