Altında ralli devam edecek mi? Uzman isimde A Haber'de uyarı: Hafta başı sert hareketlere açık olacak

Yatırımcısının yüzünü güldüren altın, geçtiğimiz hafta yeni bir rekora imza atarken gözler bugüne çevrildi. Sarı maden yeni haftaya nasıl başlayacağı sorusu merak edilirken A Haber'de Gece Ajansı'na konuk olan Ekonomist Dr. Özgür Özcan, piyasalarda beklenen muhtemel durumları değerlendirdi. Özcan, gram altında kademeli hareket dönemine girildiğini belirterek yatırımcılara ani alım-satım yapmamaları konusunda uyardı. Özgür Özcan ayrıca yeni haftada piyasalarda sabır testine girileceğine dikkat çekerek "FED faiz tutanaklarını açıklayacak olmasıyla altında baskı artabilir" dedi.

Gram altın geçtiğimiz hafta 7 bin 400 TL'yi seviyesini görürken, hızlı yükselişiyle yatırımcısının merceği altında... Sarı madende yaşanan ani hareketlilik nedeniyle gözler yeni haftaya çevrilirken A Haber'de Sinan Tatlı'nın sunduğu Gece Ajansı programına konuk olan Ekonomist Özgür Özcan, altın alım-satın yapmayı düşünenler için kritik uyarılarda bulundu. Özcan bu hafta altında sert hareketlenmelerin görüleceğine dikkat çekerek piyasaların adeta sabır testinden geçeceğini belirtti. ALTIN YENİ HAFTAYA NASIL BAŞLAYACAK? "ALTINDA YÖN YUKARI AMA YOL DALGALI" Altın bölgedeki son gelişmeleri değerlendiren Ekonomist Dr. Özgür Özcan , "Hafta başı sert hareketlere açık olacak; çünkü bu hafta gündem yoğun ve piyasalar veriyle yön bulacak." ifadelerini kullandı. FED'in toplantı tutanaklarının faiz politikasına önemli ipuçları verilerek beliten Özgür "Piyasada 'faizler düşecek' denirse adı altında destek, 'faizler yüksek kalacak' denirse de doğrudan baskı olacağı kesindir." sözleriyle piyasanın piyasasını aktardı. Hafta ortasında dikkat çeken Özcan, "Altında yön yukarı ama yol dalgalı; Pazartesi-Salı sakin, Çarşamba-Perşembe sertleşen bir tempo bizi şaşırtmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

A Haber - Ekran Görüntüsü YATIRIMCIYA "PANİK YAPMA, KADEMELİ İLERLE" UYARISI Ekonomist Dr. Özgür Özcan "Şimdi elinde altın olan için panik satış yapmamaları gerekiyor ama çok hızlı yükselişte kârın bir kısmını cebine koymak mantıklı olabilir. Yani tamamını sat değil de bir kısmını güvene almaları gerekiyor" dedi. Yeni alım yapacaklar için "ya hep ya hiç" döneminin kapandığını genişleterek, "Tek seferde tüm paralarla bu noktaya değil, parça parça almak yani alma bu dalgayı yönetmenin en pratik şekilde." ifadelerini kullandı. Stratejinin sabır üzerine entegrasyonu vurgulayan, "En tepeden alınan strese girmek için yinelemeli hareket edilmekte; kontrollü hareket süresi başlıyor." dedi.