Altında ralli devam edecek mi? Uzman isimde A Haber'de uyarı: Hafta başı sert hareketlere açık olacak
Yatırımcısının yüzünü güldüren altın, geçtiğimiz hafta yeni bir rekora imza atarken gözler bugüne çevrildi. Sarı maden yeni haftaya nasıl başlayacağı sorusu merak edilirken A Haber'de Gece Ajansı'na konuk olan Ekonomist Dr. Özgür Özcan, piyasalarda beklenen muhtemel durumları değerlendirdi. Özcan, gram altında kademeli hareket dönemine girildiğini belirterek yatırımcılara ani alım-satım yapmamaları konusunda uyardı. Özgür Özcan ayrıca yeni haftada piyasalarda sabır testine girileceğine dikkat çekerek "FED faiz tutanaklarını açıklayacak olmasıyla altında baskı artabilir" dedi.
Gram altın geçtiğimiz hafta 7 bin 400 TL'yi seviyesini görürken, hızlı yükselişiyle yatırımcısının merceği altında... Sarı madende yaşanan ani hareketlilik nedeniyle gözler yeni haftaya çevrilirken A Haber'de Sinan Tatlı'nın sunduğu Gece Ajansı programına konuk olan Ekonomist Özgür Özcan, altın alım-satın yapmayı düşünenler için kritik uyarılarda bulundu. Özcan bu hafta altında sert hareketlenmelerin görüleceğine dikkat çekerek piyasaların adeta sabır testinden geçeceğini belirtti.
"ALTINDA YÖN YUKARI AMA YOL DALGALI"
Altın bölgedeki son gelişmeleri değerlendiren Ekonomist Dr. Özgür Özcan , "Hafta başı sert hareketlere açık olacak; çünkü bu hafta gündem yoğun ve piyasalar veriyle yön bulacak." ifadelerini kullandı. FED'in toplantı tutanaklarının faiz politikasına önemli ipuçları verilerek beliten Özgür "Piyasada 'faizler düşecek' denirse adı altında destek, 'faizler yüksek kalacak' denirse de doğrudan baskı olacağı kesindir." sözleriyle piyasanın piyasasını aktardı. Hafta ortasında dikkat çeken Özcan, "Altında yön yukarı ama yol dalgalı; Pazartesi-Salı sakin, Çarşamba-Perşembe sertleşen bir tempo bizi şaşırtmayacak." değerlendirmesinde bulundu.
YATIRIMCIYA "PANİK YAPMA, KADEMELİ İLERLE" UYARISI
Ekonomist Dr. Özgür Özcan "Şimdi elinde altın olan için panik satış yapmamaları gerekiyor ama çok hızlı yükselişte kârın bir kısmını cebine koymak mantıklı olabilir. Yani tamamını sat değil de bir kısmını güvene almaları gerekiyor" dedi. Yeni alım yapacaklar için "ya hep ya hiç" döneminin kapandığını genişleterek, "Tek seferde tüm paralarla bu noktaya değil, parça parça almak yani alma bu dalgayı yönetmenin en pratik şekilde." ifadelerini kullandı. Stratejinin sabır üzerine entegrasyonu vurgulayan, "En tepeden alınan strese girmek için yinelemeli hareket edilmekte; kontrollü hareket süresi başlıyor." dedi.
KRİPTO PARALARDA BİTCOİN İÇİN KRİTİK BANT ARALIĞI
Kripto para aralıkları belirsizliğe ve sert çıkışlara değinen ekonomi analizcileri, "Kriptoda devam eden dönem sakin bir çizgi beklemek çok zor çünkü haber analiz ve psikolojisi çok hızlı değişiyor." dedi. Bitcoin'in toparlanması için küresel risk iştahının büyümesiyle desteklenen, "Bitcoin kısa süreli 68.000 - 72.000 dolarlık bantta git-gel yapılabiliyor; kısa süreli kripto sakin kalıyor, sert çıkışlar devam edecek." uyarısında bulundu. Piyasanın geleceğine göre, "Ortada beklenen toparlanma potansiyeli var ama düz değil; risk iştahı bozulursa kripto tekrar sarsılır." ifadeleriyle yatırımcıyı uyardı.