Altın ve borsada rekorlar peş peşe! Faruk Erdem A Haber'de açıkladı: Fiyatlar neden bir inip bir çıkıyor?
Altın ve Borsa İstanbul’da rekorlar peş peşe gelirken piyasalardaki yön merak konusu oldu. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında altın fiyatlarındaki dalgalanmayı, yıl sonu için 6 bin dolar ve gram altında 8 bin lira beklentisini değerlendirdi. Borsa İstanbul’da 14 bin puan üzerinin yeni hedefleri 15-16 bin bandına taşıyabileceğini belirten Erdem, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın enflasyon raporunun piyasaya etkilerine ilişkin de dikkat çeken mesajlar verdi.
ALTINDA DALGALANMA DEVAM EDECEK Mİ?
Altın fiyatlarındaki son durumu analiz eden Faruk Erdem, "Bu iş artık böyle gidecek; 5 bin doların bir altını göreceğiz bir üstünü göreceğiz. Bu dalgalanma devam edecek" ifadelerini kullandı. Gram altın için de benzer bir senaryonun masada olduğunu belirten Erdem, "7 bin liranın bir altına indirecekler, bir üstüne çıkaracaklar. Şu anda 5 bin doların altına indi, 4 bin 962 dolar seviyesinde ancak öğleden sonra tekrar 5 bin doların hemen üstünü görebiliriz" sözleriyle yatırımcıları uyardı.
Bu iniş çıkışların önümüzdeki 6 ay boyunca sürebileceğine dikkat çeken Erdem, altın için artık "çok güvenli liman" algısıyla bakılmaması gerektiğini hatırlattı.
YIL SONU HEDEFİ: 6 BİN DOLAR VE 8 BİN LİRA!
Kısa vadeli dalgalanmalara rağmen uzun vadedeki yükseliş trendinin değişmediğini vurgulayan Faruk Erdem, "Yıllık trende baktığınız zaman yükseliş var. Ben uzun vade bir yıl bekleyeceğim diyorsanız orada yükseliş trendi devam ediyor" dedi. Yıl sonu için iddialı rakamlar telaffuz eden Erdem, "Yıl sonunda 6 bin dolarlarla kapatabiliriz. Gram altında da 8 bin liraya yakın bir seviyeyle yılı tamamlayabiliriz. Hem içeride hem dışarıda 6 bin doları aşacağı yönünde tahminler de var" açıklamasında bulundu.