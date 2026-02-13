Altın ve borsada rekorlar peş peşe! Faruk Erdem A Haber'de açıkladı: Fiyatlar neden bir inip bir çıkıyor?

Piyasalarda hareketlilik tüm hızıyla devam ederken, altın ve borsa cephesindeki son gelişmeler yatırımcıların merceği altında. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, piyasalardaki dalgalanmaları, altın fiyatlarındaki kritik seviyeleri ve Borsa İstanbul'un rekor yürüyüşünü A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Erdem, yatırımcıların merakla beklediği yıl sonu beklentilerini ve Merkez Bankası'nın enflasyon raporunun piyasaya yansımalarını önemli detaylarla paylaştı.

ALTINDA DALGALANMA DEVAM EDECEK Mİ?

Altın fiyatlarındaki son durumu analiz eden Faruk Erdem, "Bu iş artık böyle gidecek; 5 bin doların bir altını göreceğiz bir üstünü göreceğiz. Bu dalgalanma devam edecek" ifadelerini kullandı. Gram altın için de benzer bir senaryonun masada olduğunu belirten Erdem, "7 bin liranın bir altına indirecekler, bir üstüne çıkaracaklar. Şu anda 5 bin doların altına indi, 4 bin 962 dolar seviyesinde ancak öğleden sonra tekrar 5 bin doların hemen üstünü görebiliriz" sözleriyle yatırımcıları uyardı.