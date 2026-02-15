CANLI YAYIN
Altında "sahte gram" tuzağı I Güvenli limana sızan sahtekarlara dikkat!

Altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcı kadar dolandırıcıların da iştahını kabartırken, piyasaya sürülen sahte gram altınlar vatandaşın cebini tehdit ediyor. Kuyumcudan aldığı altını bozdururken sahte olduğunu öğrenen bir vatandaş büyük şok yaşarken, uzmanlar paketli altın alırken "fatura, sertifika ve güvenilir satıcı" uyarısında bulunuyor. İşte altın alırken dikkat edilmesi gereken hayati ayrıntılar ve piyasadaki son durum…

Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın, sahtekarların da hedefinde. Özellikle paketli gram altınlarda artan sahtecilik vakaları kuyumcuları alarma geçirdi. Uzmanlar, sahte altın tuzağına düşmemek için dikkat edilmesi gereken kritik detayları tek tek anlattı.

PAKETLİ ALTINDA "AYAR" OYUNUNA DİKKAT! ALTIN ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?
PAKETLİ ALTINDA "AYAR" OYUNUNA DİKKAT

Piyasada güvenli liman olarak bilinen altının sahtesini üreten şebekeler, bu kez gözünü gram altınlara dikti. Bir kuyumcu, sahte gram altınlar hakkında uyarılarda bulunarak, "Gram altın paketli diye tabir ettiğimiz şu şekilde piyasada bulunuyor ancak bazılarının üzerinde ayar yazmıyor. Her yerden paketli altın alınmaz, bunları yapanlara artık hiçbir şey diyemiyorum" ifadelerini kullandı.

Bir başka kuyumcu ise müşterisinden gelen şüpheli gram altını inceledikten sonra yaşadıkları süreci, "Müşterimizden gelen gram altının sahte olduğunu anladık, kestik ve gördüğünüz gibi sahte çıktı" sözleriyle aktardı.

SAHTE ALTIN NASIL ANLAŞILIR? İŞTE O TEST YÖNTEMİ

Vatandaşların paketli altın alırken ilk bakması gereken noktanın paket bütünlüğü olduğuna dikkat çekildi. Yatırım aracı olarak tercih edilen paketli gram altınların piyasada çok sayıda sahtesinin bulunduğu belirtilerek, sahte olup olmadığını anlamak için öncelikle paketin bozulup bozulmadığına ve üzerinde herhangi bir açıklık bulunup bulunmadığına dikkat edilmesi gerektiği ifade edildi.

Kuyumcuların kullandığı teknik cihazların önemine değinen bir sektör temsilcisi ise, "Eğer pakette bir açıklık varsa şüphelenmek gerekir. Biz hassas makinelerle oranları ölçüyoruz; olması gereken değerler makinede görünüyor. Bir gram altında oran 6.5 ile 8.4 aralığında çıktığında altının güvenilir olduğunu anlıyoruz" diyerek teknik analiz sürecini paylaştı.

SERİ NUMARASI VE KAREKOD YETERLİ Mİ?

Altın alırken sertifikanın önemine vurgu yapan uzmanlar, seri numarası ve karekodun da manipüle edilebileceğine dikkat çekiyor. Konuyla ilgili bir kuyumcu, "Paketin arkasındaki seri numarası ve karekodlar önemli ancak hani bunların da sahtesi yapılabilir. Eğer ilerleyen zamanda bunlarda da bir sıkıntı çıkarsa o zaman sahteliği anlamak zorlaşabilir. Bu yüzden en önemlisi faturanızın olması ve altını güvenilir yerden almanızdır" ifadelerini kullandı.

Müşterilerin aldıkları altını test ettirmekten çekinmemesi gerektiğini belirten uzman, "Kuyumcunuzdan test etmesini isteyebilirsiniz, zaten güvenilir bir kuyumcu o testi mutlaka yapacaktır" diye ekledi.

ALTIN ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

Altının uzun vadeli seyrini değerlendiren piyasa uzmanları, kısa vadeli risklere rağmen altının en iyi yatırım aracı olmaya devam ettiğini belirtiyor. Bir başka kuyumcu ise yatırımcılara tavsiyelerde bulunarak, "Altın aslında her zaman alınır. Uzun vadeli düşündüğünüz zaman düşmesini beklemeye gerek yok. Eğer elinizde nakit varsa direkt altın alabilirsiniz. Fiyatlar düşse de çok az düşer ama yükselişi her zaman daha fazla olur" sözleriyle piyasa beklentilerini aktardı.

