Altında "sahte gram" tuzağı I Güvenli limana sızan sahtekarlara dikkat!

Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 05:21 Son Güncelleme: 15 Şubat 2026 06:13

Altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcı kadar dolandırıcıların da iştahını kabartırken, piyasaya sürülen sahte gram altınlar vatandaşın cebini tehdit ediyor. Kuyumcudan aldığı altını bozdururken sahte olduğunu öğrenen bir vatandaş büyük şok yaşarken, uzmanlar paketli altın alırken "fatura, sertifika ve güvenilir satıcı" uyarısında bulunuyor. İşte altın alırken dikkat edilmesi gereken hayati ayrıntılar ve piyasadaki son durum…

Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın, sahtekarların da hedefinde. Özellikle paketli gram altınlarda artan sahtecilik vakaları kuyumcuları alarma geçirdi. Uzmanlar, sahte altın tuzağına düşmemek için dikkat edilmesi gereken kritik detayları tek tek anlattı. PAKETLİ ALTINDA "AYAR" OYUNUNA DİKKAT! ALTIN ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

PAKETLİ ALTINDA "AYAR" OYUNUNA DİKKAT Piyasada güvenli liman olarak bilinen altının sahtesini üreten şebekeler, bu kez gözünü gram altınlara dikti. Bir kuyumcu, sahte gram altınlar hakkında uyarılarda bulunarak, "Gram altın paketli diye tabir ettiğimiz şu şekilde piyasada bulunuyor ancak bazılarının üzerinde ayar yazmıyor. Her yerden paketli altın alınmaz, bunları yapanlara artık hiçbir şey diyemiyorum" ifadelerini kullandı.

Bir başka kuyumcu ise müşterisinden gelen şüpheli gram altını inceledikten sonra yaşadıkları süreci, "Müşterimizden gelen gram altının sahte olduğunu anladık, kestik ve gördüğünüz gibi sahte çıktı" sözleriyle aktardı.

SAHTE ALTIN NASIL ANLAŞILIR? İŞTE O TEST YÖNTEMİ Vatandaşların paketli altın alırken ilk bakması gereken noktanın paket bütünlüğü olduğuna dikkat çekildi. Yatırım aracı olarak tercih edilen paketli gram altınların piyasada çok sayıda sahtesinin bulunduğu belirtilerek, sahte olup olmadığını anlamak için öncelikle paketin bozulup bozulmadığına ve üzerinde herhangi bir açıklık bulunup bulunmadığına dikkat edilmesi gerektiği ifade edildi.