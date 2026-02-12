CANLI YAYIN

Petrolde büyük iş birliği! Türkiye Petrolleri ile bp el sıkıştı, üretimde hedef 1 milyon varil

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Petrolde büyük iş birliği! Türkiye Petrolleri ile bp el sıkıştı, üretimde hedef 1 milyon varil

Türkiye Petrolleri, İngiliz enerji devi bp ile petrol ve doğal gaz faaliyetlerine yönelik stratejik bir mutabakata imza attı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri’nde üretimi 1 milyon varile çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti. Gelecek hafta bir anlaşma daha imzalayacaklarını aktaran Bayraktar, "Burada en temel, öncelikli projemiz Irak'ta iş birliği” dedi.

Türkiye'nin yerli ve milli petrol şirketi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile İngiliz enerji devi bp, petrol ve doğal gaz alanında stratejik iş birliğine yönelik mutabakat zaptı imzaladı. İmzalar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın refakatinde TPAO Genel Müdürü Cem Erdem ile bp Uluslararası Petrol ve Doğal Gaz İş Geliştirme Başkanı Andrew McAuslan tarafından İstanbul'da düzenlenen törende atıldı.

ÜRETİMDE 1 MİLYON VARİL HEDEFİ!

Mutabakat zaptı, petrol ve doğal gaz sahalarının geliştirilmesi, arama potansiyeli bulunan alanların değerlendirilmesi ile petrol ihracat kapasitesi ve doğal gaz taşıma altyapısı konularında, uluslararası ve bölgesel düzeyde iş birliği yapılmasına yönelik çerçeve ortaya koyuyor.

Bakan Bayraktar anlaşmaya dair değerlendirmesinde, 2028'de yaklaşık 500 bin varil petrol ve doğal gaz üreten bir şirket haline gelecek TPAO'nun üretimini 1 milyon varile çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

BAKAN BAYRAKTAR: ÖNCELİKLİ PROJEMİZ IRAK'TA İŞ BİRLİĞİ

İmzalanan mutabakat zaptıyla TPAO ile bp arasındaki önceki iş birliklerini farklı sahalara ve ülkelere götürmek istediklerini kaydeden Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Burada en temel, öncelikli projemiz Irak'ta iş birliği. Özellikle başta Kerkük sahaları olmak üzere Irak'ta iş birliğine bakıyoruz. Yine ortak konularımızdan biri Libya. Libya'da iş birliğini düşünüyoruz. Orta Asya'da Kazakistan ve Azerbaycan'da farklı projeler noktasında da bu iş birliklerini değerlendireceğiz. İnanıyorum ki bu yıl içerisinde bunlarla ilgili somut gelişmeleri kamuoyumuzla paylaşırız."

BİR ANLAŞMA DAHA YOLDA

Gelecek hafta bir anlaşma daha imzalayacakları bilgisini paylaşan Bakan Bayraktar, "Diğeri daha farklı bir anlaşma, daha somut ve net, yeri ve ülkesi belli bir ortaklık yapacağız. Onu da önümüzdeki hafta imzalamayı planlıyoruz" dedi.

TPAO'nun dün Libya'da düzenlenen ihalede biri denizde biri de karada olmak üzere iki blokta ruhsat alma hakkı kazandığını da anımsatan Bayraktar, şöyle konuştu:

"Libya yaklaşık 17 yıl aradan sonra ilk kez böyle bir uluslararası ihaleye çıktı. İki blokta teklif vermiştik, o iki blokta da bu ruhsatı almaya hak kazandık. Bu sefer İspanyol ortağımız Repsol ile birlikte doğal gaz ve petrol arayacağız. Türkiye Petrolleri bu sahalarda hem karada hem denizde yüzde 40 ortak olacak. Denizdeki sahada ortaklarımızdan biri de Macar MOL şirketi. Onlarla da önemli bir stratejik iş birliğimiz var. Dışarıda büyüme stratejimizin gereği olarak adımları ilerletiyoruz. Bu hedefi önümüzdeki süreçte daha güçlü şekilde geliştireceğimiz projelerle yakalayacağız."

