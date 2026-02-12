Petrolde büyük iş birliği! Türkiye Petrolleri ile bp el sıkıştı, üretimde hedef 1 milyon varil
Türkiye Petrolleri, İngiliz enerji devi bp ile petrol ve doğal gaz faaliyetlerine yönelik stratejik bir mutabakata imza attı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri’nde üretimi 1 milyon varile çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti. Gelecek hafta bir anlaşma daha imzalayacaklarını aktaran Bayraktar, "Burada en temel, öncelikli projemiz Irak'ta iş birliği” dedi.
Türkiye'nin yerli ve milli petrol şirketi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile İngiliz enerji devi bp, petrol ve doğal gaz alanında stratejik iş birliğine yönelik mutabakat zaptı imzaladı. İmzalar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın refakatinde TPAO Genel Müdürü Cem Erdem ile bp Uluslararası Petrol ve Doğal Gaz İş Geliştirme Başkanı Andrew McAuslan tarafından İstanbul'da düzenlenen törende atıldı.
ÜRETİMDE 1 MİLYON VARİL HEDEFİ!
Mutabakat zaptı, petrol ve doğal gaz sahalarının geliştirilmesi, arama potansiyeli bulunan alanların değerlendirilmesi ile petrol ihracat kapasitesi ve doğal gaz taşıma altyapısı konularında, uluslararası ve bölgesel düzeyde iş birliği yapılmasına yönelik çerçeve ortaya koyuyor.
Bakan Bayraktar anlaşmaya dair değerlendirmesinde, 2028'de yaklaşık 500 bin varil petrol ve doğal gaz üreten bir şirket haline gelecek TPAO'nun üretimini 1 milyon varile çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.
BAKAN BAYRAKTAR: ÖNCELİKLİ PROJEMİZ IRAK'TA İŞ BİRLİĞİ
İmzalanan mutabakat zaptıyla TPAO ile bp arasındaki önceki iş birliklerini farklı sahalara ve ülkelere götürmek istediklerini kaydeden Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:
"Burada en temel, öncelikli projemiz Irak'ta iş birliği. Özellikle başta Kerkük sahaları olmak üzere Irak'ta iş birliğine bakıyoruz. Yine ortak konularımızdan biri Libya. Libya'da iş birliğini düşünüyoruz. Orta Asya'da Kazakistan ve Azerbaycan'da farklı projeler noktasında da bu iş birliklerini değerlendireceğiz. İnanıyorum ki bu yıl içerisinde bunlarla ilgili somut gelişmeleri kamuoyumuzla paylaşırız."