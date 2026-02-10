Küresel enerji piyasasında Epstein ayağı! Golan petrolünden doğalgaz lobisine uzanan devasa nüfuz ağı

Jeffrey Epstein davasına ilişkin 30 Ocak’ta açıklanan yeni belgeler, milyarder ismin küresel enerji ve finans dünyasındaki devasa etkisini ortaya koydu. İsrail doğalgaz rezervlerinden Golan Tepeleri’ndeki petrol ruhsatlarına, BP ve Glencore gibi enerji devlerinin yönetim mekanizmalarından stratejik teknoloji yatırımlarına kadar uzanan belgeler, suç ağının ötesinde istihbarat yoğunluklu bir ekonomi operasyonunu deşifre ediyor.

Jeffrey Epstein'e dair açıklanan yeni kayıtlar, İsrail'in doğalgaz piyasası ve işgal altındaki Golan Tepeleri üzerindeki ekonomik planlamaları gün yüzüne çıkardı. Belgelerde, Leon Black ve Larry Summers gibi finans dünyasının kilit isimlerinin yolunun Golan Tepeleri'nde petrol arama ruhsatına sahip tek şirket olan Genie Energy ile kesiştiği görülüyor.

GOLAN TEPELERİ VE "GÖLGE KABİNE"

Genie Energy'nin danışma kurulu; Dick Cheney (Eski ABD Başkan Yardımcısı), Rupert Murdoch (Medya patronu), Larry Summers (Eski ABD Hazine Bakanı) ve James Woolsey (Eski CIA Direktörü) gibi isimlerden oluşuyor. Suriye savaşının ortasında ruhsat verilen şirkete bağlı Afek Petrol ve Gaz firmasının 2019'da ABD'nin Golan egemenliğini tanımasının ardından değerini katladığı finansal kayıtlarda yer alıyor.

DOĞALGAZ VERGİLERİ VE KRİTİK GÖRÜŞMELER

23 Mart 2011'de İsrail Meclisi'nde doğalgaz ihracatına yönelik vergi artışını belirleyen "Sheshinski Yasası" oylanırken, Epstein üzerinden yürütülen bir diplomasi trafiği dikkat çekiyor. Barclays CEO'su Jes Staley'nin Epstein'e gönderdiği e-postalarda, İsrail Başbakanı Netanyahu ile bu vergi düzenlemeleri ve doğalgaz piyasası üzerine bir görüşme ayarlandığı "sürpriz sürpriz" notuyla vurgulanıyor.

TEKNOLOJİ YATIRIMLARI VE GÜNEŞ ENERJİSİ ANALİZLERİ

Epstein'in portföyünün sadece fosil yakıtlarla sınırlı olmadığı, yenilikçi enerji teknolojileriyle de yakından ilgilendiği saptandı.

Güneş Enerjili İHA: Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'ın, "Light & Strong" adlı güneş enerjili dron şirketi için Epstein'e 13 milyon dolarlık değerleme üzerinden yatırım teklif ettiği görüldü.

Stratejik Güneş Yatırımı: Şili'de 1000 megavatlık bir güneş enerjisi yatırımına dair maliyet, kârlılık ve yönetim analizlerini içeren 26 sayfalık "çok gizli" bir sunumun Epstein'e gönderildiği kayıtlara geçti.

Likit Doğalgaz (LNG): Norveç ve Kazakistan'da geliştirilecek "mini LNG" terminalleri üzerine yapılan yazışmalar, Afrika pazarının yatırım potansiyeline yönelik analizleri de içeriyor.

ENERJİ DEVLERİNDE YÖNETİM TRAFİĞİ

Belgeler, Epstein'in küresel enerji devlerinin yönetim kurullarına müdahale etme çabasını da kanıtlıyor. İngiliz Büyükelçi Peter Mandelson'ın, Epstein aracılığıyla BP ve Glencore gibi devlerde stratejik pozisyon arayışına girdiği görülüyor. Epstein'in özellikle 2010 petrol sızıntısı krizinde BP bünyesinde kurulacak soruşturma komitesine Mandelson'u yerleştirmek için lobi yaptığı yazışmalara yansıyor.