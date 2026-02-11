Petrol fiyatları artacak mı? Yeni tahminler şaşırtan cinsten

Enerji piyasalarında dalgalanmalar devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı 68 doların üzerinde seyrederken, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) de 2026 yılı ortalama tahminlerinde revizeye gitti. Peki, yıl sonunda petrol fiyatları ne kadar olacak? İşte merak edilen tahminler...

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), küresel petrol piyasalarındaki gelişmeleri dikkate alarak bu yıl için ortalama petrol fiyatı tahmininde değişikliğe gitti.

EIA'nın "Şubat 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 57,69 dolar seviyesinde olacağı öngörülüyor. Fiyat, önceki raporda 55,87 dolar olarak tahmin edilmişti.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatının ise 53,42 dolar olacağı değerlendiriliyor. WTI için geçen ay yapılan fiyat tahmini 52,21 dolar olmuştu.

EIA, gelecek yıl için ise ortalama varil fiyatını Brent petrolde 53 dolar, WTI'da 49,34 dolar olarak tahmin ediyor. ABD ve Kazakistan'daki üretim kesintileri petrol fiyatlarına yönelik görünümde belirleyici oluyor.

ÜRETİMDE ARTIŞ BEKLENİYOR

ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 600 bin varil olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bu miktar, önceki raporda 13 milyon 590 bin varil olarak tahmin edilmişti.

Gelecek yıl ise üretimin günlük ortalama 13 milyon 320 bin varil olacağı öngörülüyor. Önceki raporda bu tahmin 13 milyon 250 bin varil seviyesindeydi.

Öte yandan, bu yıl küresel petrol arzının günlük ortalama 107 milyon 850 bin varil, küresel petrol tüketiminin ise 104 milyon 790 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

2027'de ise küresel arzın günlük ortalama 108 milyon 750 bin varile, tüketimin ise 106 milyon 70 bin varile ulaşması bekleniyor.

PETROL FİYATLARI NE KADAR?

Brent petrolün varil fiyatı, yaklaşık yüzde 0,09 artışla 68,81 dolar oldu. Fiyatlardaki kısmi yükselişte, ABD ile İran arasındaki müzakere sürecine karşı gerilimin yüksek seyretmesiyle artan arz endişeleri etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli haber platformu Axios'a verdiği mülakatta, İran ile yürütülen müzakerelerin başarısız olması halinde olası bir askeri harekata hazırlık kapsamında bölgeye ikinci bir uçak gemisi saldırı grubu göndermeyi düşündüğünü belirtti.

Trump, "Ya bir anlaşma yapacağız ya da geçen seferki gibi çok sert bir önlem almak zorunda kalacağız" ifadesini kullanarak, müzakerelerin ikinci turunun gelecek hafta yapılmasını umduğunu kaydetti.