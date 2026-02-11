Sofralarda kirli oyun! Ramazan fırsatçılarından market ürünlerine zam yağmuru
Ramazan ayına sayılı günler kala fırsatçılar düğmeye bastı, iftariyeliklerden temel gıdaya kadar birçok ürüne yüzde 80’e varan zam yapıldı. Ticaret Bakanlığı fahiş fiyatlara karşı milyonlarca liralık cezalar yağdırırken, kırmızı et fiyatları 1.000 TL sınırını aştı, pirinç ve süt ürünleri ise rekora koştu.
Ramazan ayının başlamasına günler kala fahiş fiyatla mücadele hız kesmeden sürerken, fırsatçılar ise market ürünlerine zam üstüne zam yapmaya devam ediyor. Ticaret Bakanlığı'nın denetimleriyle birlikte market market gezen ekipler, firmalara 24 milyon 707 bin 84 lira idari para cezası uygulasa da özellikle Ramazan ayında tüketilen ürünlerde fahiş fiyat artışları gözlemleniyor.
Bakanlığın yoğun bir şekilde sürdürdüğü denetimlere rağmen fırsatçılar; Ramazan'ın vazgeçilmezleri olan hurmadan pastırmaya, yoğurttan peynire, pirinçten mercimeğe, zeytinyağından kırmızı ete kadar hemen hemen her ürüne yüzde 10 ila 80 arasında zam uyguladı.
Sabah'ta yer alan habere göre, geçtiğimiz hafta beyaz ete yüzde 15 zam yapılmıştı. Bu fırsatçılığa geçit vermeyen Ticaret Bakanlığı ise beyaz et ihracatını durdurmuştu. Şu an Ramazan fırsatçılarının ilk hedefi ise iftariyelikler.
İFTARİYELİKLERE ZAM ÜSTÜNE ZAM!
Bu ayın vazgeçilmezi olan hurmadan pastırmaya, peynirden bala kadar hemen hemen her ürüne yapılan zamlar vatandaşı çileden çıkarıyor. İftariyelik ürünlerdeki fahiş artışlar ise şöyle gerçekleşti:
Tam yağlı beyaz peynir (600 gr): Geçen hafta 266 liradan satılırken 300 liraya yükseldi.
Ezine peyniri (1 kg): 440 TL'den satılırken 535 TL'ye yükseldi.
Kudüs hurması (1 kg): 350 liradan satılırken 410 liraya yükseldi.
Zeytin (1 kg): 350 liradan satılırken 446 liraya yükseldi.
Pastırma (1 kg): 3 bin liradan 3 bin 120 liraya yükseldi.
Süzme bal (850 gr): Geçen ay 460 TL'den satılırken bu ay 552 TL'ye fırladı.
PİRİNÇ VE MERCİMEK FİYATLARI KATLANDI
Fiyat artışları iftariyeliklerle sınırlı kalmadı. Bu ayda en sık yapılan çorbalık ürünlerden kırmızı mercimeğin fiyatı yüzde 30 artarken, temel gıdalardaki değişim şu şekilde oldu:
Kırmızı mercimek (1 kg): Bir hafta önce 90 TL'den satılırken 119 liraya yükseldi.
Osmancık pirinç (2.5 kg): Geçen hafta 240 TL'den satılırken bu hafta 430 TL'ye fırladı.
Zeytinyağı (5 kg): 1.700 liradan satılırken 1.940 liraya yükseldi.