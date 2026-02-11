Ramazan öncesi en büyük fiyat hareketleri ise süt ürünlerinde görüldü. Peynirin yanı sıra özellikle toplu iftarların vazgeçilmezi olan ürünlerdeki zamlar dikkat çekti:

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan kırmızı et fiyatları ise son 6 aydır yükseliyor. Kırmızı et fiyatlarındaki son durum ise şu şekilde yansıdı:

VATANDAŞLAR NE YAPMALI?

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, Ticaret Bakanlığı'nın Ramazan fırsatçılarına karşı çok sıkı denetimler yaptığını söyledi. Ancak bu işin tek başına bakanlık denetimiyle sonlanamayacağını vurgulayan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Bakanlık her marketi denetleyemez ama her satış noktasındaki rafa uzanan bir tüketici eli mutlaka vardır. Dolayısıyla vatandaş bilinçli davranıp bu haksız fiyat artışıyla mücadele için belgeleri ilgili mercilerle paylaşarak fiyat artışının önüne geçebilir. Fark ettiğiniz haksız fiyat hareketinin fotoğrafını çekerek Ticaret Bakanlığı bünyesinde Haksız Fiyat Artışı Değerlendirme Kurulu ve Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulama birimlerine https://www.turkiye.gov.tr/gtb-reklam-ve-haksiz-ticari-uygulama-sikayeti adresi üzerinden şikayetlerini iletebilirler. Bakanlık haksız fiyat artışını tespit ettiğinde firmalara her bir usulsüzlüğe 1 milyon TL'nin üzerinde ceza kesiyor. Özellikle son dönemde çok ciddi yaptırımlar uygulanıyor."