9 şehirde sosyal konut heyecanı! Kura tarihleri belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve 81 ilde toplam 500 bin sosyal konutun inşa edilmesini kapsayan "Ev Sahibi Türkiye – Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında kura çekimleri sürüyor.

5 GÜN SÜRECEK

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen projede, 27-31 Ocak 2026 tarihleri arasında farklı iller için kura çekimleri gerçekleştirilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yapılan çekimlerle binlerce vatandaş ev sahibi olma hayaline bir adım daha yaklaşacak.

Kura çekim takvimi şu şekilde açıklandı:

27 Ocak Salı: Kilis

28 Ocak Çarşamba: Sinop

29 Ocak Perşembe: Niğde

30 Ocak Cuma: Aksaray, Ordu, Karabük

31 Ocak Cumartesi: Samsun, Nevşehir, Bartın

9 ŞEHİRDE KURA HEYECANI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da "Milletimize söz verdiğimiz gibi ülkemizin dört bir yanında 500 bin anahtarlarının sahiplerini belirlemeye devam ediyoruz. Bugüne kadar 32 şehirde 121 bin 265 konutun hak sahibi belli oldu. Çektiğimiz her kurada mutlulukları adım adım büyütüyoruz. Bu hafta 9 şehrimizde daha kura heyecanını yaşayacağız." ifadelerini kullandı.