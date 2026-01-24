Aydın’da kuralar çekildi: 6.973 konutun hak sahipleri belli oldu
TOKİ'nin "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde Aydın etabında kura süreci sona erdi. 6.973 konut için hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. Aydın'da inşa edilecek konutlar için gerçekleştirilen kura programına Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılım sağladı.
Aydın'da yapılacak 6.973 sosyal konut için hak sahibi belirleme kurası bugün saat 14.30 itibarıyla başladı. 1+1 ve 2+1 daireler için asil ve yedek listeler çekilişle netleşti. Başvuru sahipleri, sonuçları T.C. kimlik numaralarıyla TOKİ'nin resmi sitesi ve e-Devlet üzerinden hak sahipliği durumunu görüntüleyebilecek.
AYDIN TOKİ KURASI TAMAMLANDI
Hak sahipleri, noter huzurunda yapılan çekilişle belirlendi. Kura kapsamında 1+1 ve 2+1 konut tipleri için asil ve yedek listeler oluşturuldu.
AYDIN'DA 6.973 KONUT SAHİPLERİNİ BULACAK
Aydın genelinde toplam 6.973 TOKİ konutu planlandı. İlçelere göre dağılım şöyle açıklandı:
|AYDIN MERKEZ (EFELER) - 2100
|AYDIN BOZDOĞAN - 65
|AYDIN BUHARKENT - 40
|AYDIN ÇİNE - 300
|AYDIN DİDİM - 400
|AYDIN GERMENCİK - 300
|AYDIN İNCİRLİOVA - 300
|AYDIN KARACASU - 50
|AYDIN KARPUZLU - 50
|AYDIN KOÇARLI - 550
|AYDIN KÖŞK - 75
|AYDIN KUŞADASI - 800
|AYDIN KUYUCAK - 100
|AYDIN NAZİLLİ - 950
|AYDIN SÖKE - 1000
|AYDIN SULTANHİSAR - 80
|AYDIN YENİPAZAR - 63
AYDIN KURA ÇEKİMİ NEREDEN İZLENİR?
Noter huzurunda yapılacak çekiliş, TOKİ'nin YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak. Kura tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri listeleri erişime açılacak. Sonuçlar iki kanaldan sorgulanabilecek:
🔴 TOKİ resmi internet sitesi üzerinden "Kura Sonuç Sorgulama" ekranı
⚪ e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numarası ile hak sahipliği sorgulama
27 İLDE KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI
Son haftalarda yapılan çekilişlerle birlikte birçok ilde kura süreci sonuçlandı. Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Muş, Ardahan, Artvin, Tunceli, Bitlis, Kars, Antalya, Bingöl, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Erzincan, Erzurum, Amasya, Manisa, Kastamonu, Sivas ve Malatya'da yapılan kuraların ardından hak sahipleri belirlendi.