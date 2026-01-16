Özel hastaneler otopark işletmecisi oldu! Ücretsiz hakka 400 TL tarife

Kanunen gelen hastaya ücretsiz olarak sunulması zorunlu olan otoparklar, hastanelerin yeni gelir kapısı oldu. Öyle ki saati 400 TL'den ücret alan da var vale hizmeti sunarak daha yüksek bedeller çıkaran da... Her geçen gün artan bedeller karşısında vatandaşlar isyan ederken, özel hastaneler ise talebe yetişmediklerini o nedenle ek alan alarak bunu kiralamak zorunda kaldıklarını söylüyor.

YASAYA GÖRE ZORUNLU

Çevre Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan Otopark Yönetmeliği'nin 5'inci maddesine göre, "Ağız diş sağlığı merkezleri ve hastanelerde, üniversitelerde otopark ihtiyacının bina bünyesinde veya parselinde ya da bu yönetmelik kapsamında parselinde otopark teşkilinin mümkün olmaması halinde komşu parselde karşılanması zorunludur" ifadesi yer alıyor. Yani kanunen hastanelerin vatandaşlara otopark hizmetini sunması eğer yoksa da ek alan alması gerekiyor. Bu durumda özel hastanelerin öne sundukları gerekçeler de boşa düşüyor.

VALE HİZMETİ!

Özel hastanelerin aldıkları otopark ücretleri ise artık vatandaşları çileden çıkarıyor. Öyle ki acilden girenden de ameliyat olup yatan hastadan da afaki ücretler alınıyor. Bu sorunları şikâyet platformlarına da taşıyan vatandaşlar, şunları anlatıyor: "Özel bir hastaneye geldim. Hasta insanları kayıt masası önünde sıraya dizip yaklaşık yarım saat ayakta beklettiler. Özel bir hastaneye bu kadar ücret öderken bu şekilde bir kayıt süreci yaşamak hem sağlık açısından hem de saygı açısından kabul edilemez. Ayrıca hastanenin otoparkını kullandığım için henüz 1 saat dolmamış olmasına rağmen 300 TL gibi fahiş bir ücret alındı. Fiş istemediğiniz sürece kesinlikle vermiyorlar, ısrarla talep edince fiş verildi ancak onun üzerinde de 'vale hizmeti' yazıyor."