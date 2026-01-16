Londra tamam rota New York! Şimşek’ten 58 milyar dolarlık yatırım turu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Londra'da gerçekleştirdiği kritik yatırımcı toplantıları tamamlandı. Türkiye ekonomisinin geleceğine dair önemli açıklamalar yapıldı.

58 MİLYAR DOLARLIK 20 AYRI TOPLANTI

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Bakan Şimşek, Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında gerçekleşen 20 toplantıda, fon büyüklüğü 58 milyar doları aşan ve önde kurumsal yatırım kuruluşlarından 500'ün üzerinde yatırımcı ile bir araya gelindi.

2026 ENFLASYON TAHMİNİ: YÜZDE 13-19 BANDI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra'da yaptığı sunumda Türkiye ekonomisine ilişkin görünümü yatırımcılara anlattı. Sunumda, dezenflasyon sürecinin ana dayanakları, mali disiplin politikaları, cari denge görünümü ve orta vadeli yapısal dönüşüm başlıkları öne çıktı.

Bakan Mehmet Şimşek, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 13 ila 19 bandı arasında açıkladı.