Düzenleme komisyondan geçti! En düşük emekli aylığı 20 bin liraya çıkarıldı

En düşük emekliği aylığını 20 bin liraya çıkaran düzenleme TBMM Komisyonu'nda kabul edildi.

A Haber canlı yayınına bağlanarak son gelişmeleri aktaran A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, şu notları paylaştı:

"Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda en düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltilmesini öngören düzenleme görüşülüyor. Teklifin bu artışı içeren 5. maddesi, komisyonda kabul edildi.

Toplam 15 maddeden oluşan teklifin, komisyondaki üye dağılımı nedeniyle kabul edilmesine kesin gözüyle bakılıyor. AK Parti ve MHP'nin komisyonda çoğunlukta olması, sürecin sorunsuz ilerlemesini sağlıyor.

Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerin ardından teklifin, önümüzdeki hafta Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda ele alınması bekleniyor. Genel Kurul'da kabul edilmesi halinde düzenleme, Cumhurbaşkanı'nın onayıyla yürürlüğe girecek.

Görüşmeler sırasında en düşük emekli maaşının farklı tutarlara çıkarılmasına yönelik verilen önergeler ise reddedildi. Böylece, mevcut 16 bin 111 lira olan en düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltilmesini içeren madde, komisyondan geçmiş oldu."