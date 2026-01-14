Temassız ödemelerde değişiklik! 15 Ocak’tan itibaren geçerli olacak

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden temas gerektirmeden yapılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti yarından itibaren artırılıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bankalara gönderilen yazıyla, mevcut limitte güncellemeye gidildi.

BDDK BANKALARI BİLGİLENDİRDİ

BDDK'nın bankalara ilettiği yazıda, temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin en son 1 Temmuz 2024'te 1500 liraya çıkarıldığı hatırlatıldı. Aradan geçen yaklaşık 1,5 yılın ardından limitin yeniden güncellendiği belirtilerek, yeni tutarın 15 Ocak itibarıyla yürürlüğe gireceği ifade edildi.

YENİ LİMİT 15 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Buna göre, temassız ödemelerde şifre girilmeden yapılabilecek işlem tutarı 15 Ocak'tan itibaren 2 bin 500 lira olarak uygulanacak. Söz konusu düzenleme, kartla ve mobil cihazlarla yapılan temassız ödemeleri kapsayacak.