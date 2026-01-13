Taşınmaz satışında yeni dönem! 1 Mayıs 2026'dan itibaren zorunlu olacak
Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç satışlarında uygulanan Güvenli Ödeme Sistemi’ni, 1 Mayıs 2026’dan itibaren taşınmaz satışlarında da zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor. Bu uygulamayla birlikte dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik risklerini azaltmak, kayıt dışılığı önlemek ve yüksek tutarlı nakit işlemlerinin önüne geçmek olacak.
Ticaret Bakanlığının ikinci el araç alışverişini daha güvenli hale getirmek amacıyla geliştirdiği "Güvenli Ödeme Sistemi"nin 1 Mayıs'tan itibaren taşınmaz satışlarında da zorunlu olması hedefleniyor.
DOLANDIRICILIĞIN ÖNÜNE GEÇİLECEK
Bakanlıktan edindiği bilgiye göre taşınmaz satışlarında ödeme çoğu zaman taraflar arasında doğrudan gerçekleştiriliyor. Bu durum kayıt dışı işlemlere, alıcı ve satıcı açısından dolandırıcılık ve sahtecilik olaylarına yol açabiliyor. Söz konusu uygulama, tarafların yüksek miktarlarda nakit taşımasına neden oluyor ve hırsızlık gibi riskleri de ortaya çıkarabiliyor.
1 MAYIS 2026'DAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK
Ticaret Bakanlığı, taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıların dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik riskine maruz kalmaması, kayıt dışılığın azaltılması, para transferinin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla ikinci el araç satışlarında uygulanan Güvenli Ödeme Sistemi'ni taşınmaz satışlarında da zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor. Bu amaçla Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te değişiklik çalışması yapıldı.
Değişiklikle 1 Mayıs 2026'dan itibaren taşınmaz satışlarında ödemenin nakit, havale veya elektronik fon transferiyle yapılması halinde, bedelin taşınmaz mülkiyetiyle eş zamanlı el değiştirmesini sağlayan sistem üzerinden gerçekleştirilmesi gerekecek.
Söz konusu yönetmelik değişikliği taslağı, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sektör temsilcilerinin görüşüne açıldı. Gelen görüşler doğrultusunda taslağa nihai şeklinin verilmesi hedefleniyor.
