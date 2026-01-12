En düşük emekli aylığı 20 bin lira oluyor: TBMM’de kritik görüşme 15 Ocak’ta

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan ve en düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten kanun teklifi için kritik süreç bu hafta başlıyor. Düzenlemenin ilk durağı 15 Ocak Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu olacak.

KOMİSYONDA GÖRÜŞÜLECEK TEKLİF NE GETİRİYOR?

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek düzenleme ile bugünkü 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığı 20 bin liraya çıkarılacak. Bu artış yaklaşık yüzde 18,40'lık bir mali iyileştirmeye denk geliyor.

KİMLER YARARLANACAK?

Düzenleme sadece yaşlılık aylığını değil; malullük ve ölüm aylığı alan emekliler ile hak sahiplerini de kapsıyor. Yeni düzenleme ile aylık geliri düşük emeklilerin sayısının artması bekleniyor.

BÜTÇEYE YÜKÜ NE KADAR OLACAK?

Teklifin bütçeye etkisi de tartışma yaratan konular arasında. Yapılan etki analizine göre, en düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükseltmenin 2026 bütçesine 110,2 milyar lira civarında bir mali yük getirmesi bekleniyor.

TEKLİFİN YASAMA SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Düzenleme teklifinin ilk durağı Plan ve Bütçe Komisyonu olacak. Komisyon'daki görüşmelerin ardından teklif TBMM Genel Kurul gündemine taşınacak ve oylanacak. Kabul edilmesi halinde teklif, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.