Vergi düzenlemesi olacak mı? Cevdet Yılmaz’dan açıklama geldi

BES DÜZENLEMESİ

Şimdi BES'le ilgili yüzde 30'dan yüzde 20'ye düşürme varsayımını bütçeyi yaparken yapmıştık. Bunu tabii kamuoyuyla paylaşmadık, ama bu varsayımla bütçemizi hazırlamıştık. Dolayısıyla oradaki rakamlar çok değişmeyecek, bunu söyleyeyim.

Yalnız şunu da ifade edeyim: Bu yüzde 30'dan 20'ye düşürülmesi teşvik edilmediği anlamına gelmiyor BES'in, yüzde 20 de oldukça iyi bir teşvik aslında. Biz tabii ki bu bireysel emeklilik sistemini destekliyoruz, bu nedenle de bütçemizde önemli bir rakamı bu destek için ayırmış durumdayız. Bu hem bireylerin geleceği açısından belli bir yaşa geldiklerinde daha fazla gelir elde etmeleri bakımından önemli, hem de makroekonomik açıdan tasarruf oranlarını arttırmamız bakımından. Türkiye'de finansal sisteme ben baktığımda en fazla gelişme potansiyeli olan alanlardan biri sigortacılık. Yeterince potansiyelimizi henüz harekete geçirebilmiş değiliz bana göre. Bu ne kadar gelişirse toplam finansal istikrarımıza da katkısı olur, tasarruf oranlarımız artmış olur, bu anlamda BES'i desteklemeye önemli bir miktarda bir kaynakla bütçeden desteklemeye devam edeceğiz. Ama artık eskisi kadar yüksek düzeyde bir destek ihtiyacı görmüyoruz. Niçin görmüyoruz? Çünkü makro finansal istikrarımız çok daha iyileşmiş durumda. Bu düzenlemeyi yine ben Plan Bütçe Komisyonu Başkanı iken yapmıştık hatırlıyorum, 25'ten 30'a yükseltmiştik. O dönemde daha fazla kaynağa, işte dövize, başka yerlere gitmesin, bu taraflara kaynaklar daha fazla gelsin gibi bakılmıştı ve daha yüksek bir rakam konmuştu, ama şu anda öyle bir ortam yok. Dolayısıyla daha normalleşmiş bir finansal ortamda yüzde 20'lik bir desteğin oldukça önemli, cazip bir destek olduğunu, böyle kalmaya devam ettiğini ifade etmek isterim. Dolayısıyla BES'i desteklemeye devam ediyoruz, çok da önemli rakamlara ulaşmış durumda. Sigortacılık sektörü temsilcileriyle de her fırsatta bir araya gelip onlarla da bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. Sigortacılık sistemimizi bir bütün olarak geliştirmeye elbette devam edeceğiz.

Ancak, tamamlayıcı emeklilik sisteminde gündemimizde henüz olgunlaşmış bir çalışmamız şuan için yok. Bu tür konular ancak iyi bir etki değerlendirme, bir hazırlık yapıldıktan sonra tartışılması gereken konular diye ifade etmek isterim.

İnsanların alternatiflerini arttırmakta her zaman fayda var, alternatif tasarruf imkanlarını arttırmakta fayda var. Yaşlanan bir nüfusuz, işte demografiden sormadınız ama, demografi her şeyi etkiliyor, sosyal güvenlik sistemini de köklü bir şekilde etkiliyor. Bakım sigortacılığı denen bir şey var mesela, gelişmiş birçok ülkede bunu görüyorsunuz çok geliştiğini. İnsanlar belli bir yaşa geldiğinde ihtiyaç duyduğunda bakım hizmetleri anlamında sigortacılığın gelişmesi lazım. Bir örnek olarak söylüyorum sadece.

Dolayısıyla bu yaşlanan nüfus perspektifiyle baktığımızda, insanların belli bir yaştan sonra alternatiflerini arttırmamızda büyük fayda var, BES de onlardan biri. Başka birtakım alternatif mekanizmalarla da insanların geleceğini daha emin kurgulamalarında, ona hazırlanmalarında fayda var. Ancak bunu yaparken bugünkü işletmeler üzerinde de özellikle içinden geçtiğimiz dönemde yük oluşturmamak önemli. Şimdi bir rekabet baskısı altındayız, uyguladığımız bir program var, işletmelerin yükünü arttıracak bir yaklaşıma da sıcak bakmıyoruz doğrusu. Bu denge içinde bu hususlara yaklaşıyoruz.

BÜYÜME-ENFLASYON İLİŞKİSİ

Büyüme-enflasyon meselesine gelecek olursak; bir defa genel bir belirleme yapmak isterim burada. Uzun yıllar Kalkınma Bakanlığı yaptım ben, bu konularla uzun yıllardır hem planlamadan, hem Bakanlık tecrübemden biliyorum. Büyüme ile enflasyon arasında orta-uzun vadede bir çelişki yok bir defa. Yani enflasyonu düşürdüğünüz bir ortam, aynı zamanda öngörülebilirliğin arttığı, yatırım ortamının iyileştiği, dolayısıyla çok daha sağlıklı bir şekilde büyüdüğünüz dönem. Bunu AK Parti olarak da tecrübe etmiş durumdayız, tarihimize baktığınız zaman enflasyonu düşürdüğümüz dönemler aslında büyümemizin de yükseldiği dönemler, arttığı dönemler. Dolayısıyla büyümek için enflasyona ihtiyaç var gibi bir yaklaşım kesinlikle doğru değil. Ama kısa vadeli olarak enflasyonu düşürmeye çalışırken izlediğiniz programın bazı yan etkileri olabilir. Bazı sektörleri etkileyebilir, bir süreliğine daha ılımlı bir büyüme ihtiyacı doğurabilir, küçülme demiyorum bakın, daha ılımlı bir büyüme ihtiyacı doğabilir, daha dengeli bir büyüme sağlamanızı gerektirebilir, bu kısa vadede bunlar önemli hususlar. Ancak orta-uzun vadede büyüme ve enflasyon kesinlikle birbiriyle çelişen şeyler değil. Enflasyonu düşürdüğünüz, fiyat istikrarını sağladığınız bir ortam hem büyüme açısından, hem de gelir dağılımı açısından, sosyal açıdan son derece olumlu bir ortam.

Dolayısıyla enflasyonu düşürmeyi biz temel öncelik yaparken, büyümeden fedakarlık ettiğimiz için değil, tam aksine daha sağlıklı, daha sürdürülebilir bir ortamda büyümeyi öngördüğümüz için bunu yapıyoruz, sosyal dengelerimizi daha iyileştirmek için bunu yapıyoruz. Enflasyonla mücadelemizi bu anlamda kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.

Diğer yandan büyüme ne olur 2026'da 2025'te 3.3 demiştik, 2026'da 3.8 gibi bir tahminimiz var. Bu 3.8 fena bir rakam değil, bizim tarihsel ortalamalarımızın ülke olarak altında ama, dünya ortalamalarına göre de oldukça iyi bir rakam. Dolayısıyla bir taraftan enflasyonla mücadelemizi destekleyen, tarihsel ortalamamızın bir miktar altında bir büyüme, ama bir taraftan da dünya ekonomisindeki payımızı da korumamızı, gelir artışını sağlayan bir büyümeden bahsediyoruz. Büyümenin arz yönlü tarafının da enflasyona katkıda bulunduğunu unutmamamız gerekir. Yani bir taraftan enflasyon dediğimiz şey talep, bir taraftan arz. Dolayısıyla büyümeniz kompozisyon itibariyle işte gıdayı arttırarak oluyorsa, sosyal konutu arttırıyorsanız, birtakım ekonomideki önemli girdileri yükseltiyorsanız, bu aynı zamanda enflasyonla mücadelenize de katkı sunuyor. Dolayısıyla burada karmaşık bir ilişki var, ama biz bunu doğru kurguladığımıza inanıyoruz. Büyümeyle enflasyonu eş zamanlı politikalarla yönettik. Nitekim bunu da başardık doğrusu, yani 2023'te, 24'te, 25'te bunu başardığımızı söyleyebiliriz.

Özellikle 24 ve 25'te hem büyüdük, hem de enflasyonu ciddi anlamda düşürme imkanımız oldu. Aynı anlayışla devam edeceğiz, gelecek sene biraz daha ivme kazanacak bu ilişki, daha olumlu bir noktaya gelecek büyümemiz, ama öyle aşırı bir büyüme, enflasyona zarar verici ölçekte bir büyüme de öngörmüyoruz elbette.

KÜRESEL RİSK VE FIRSATLAR

Uluslararası kurallar ve kurumların çok zayıfladığı, neredeyse çökme noktasına geldiği bir dönemden geçiyoruz. Burada daha temel bir analiz yapacak olursak, dünyada güç dengeleri değişiyor, ekonomik güç dengeleri. Çin'in, Uzak Doğu'nun yükselişi var, gelişmekte olan ülkeler geçmişe göre dünyada artık çok daha büyük pay alıyorlar. Bunun getirdiği bir yeni çatışma ortamı var; birincisi bu.

İkincisi, teknolojik dönüşüm var özellikle yapay zeka başta olmak üzere, dijitalleşme başta olmak üzere. Bir dönem sanayi güçlüydü biliyorsunuz, sonra finans sektörü dünyada çok egemen hale geldi, bugün de teknoloji şirketleri dünyada artık çok daha güçlü egemen bir konuma yükseliyorlar. Bütün bunlarla birlikte yeni bir normal oluşuyor dünyada hakikaten. Bu çok rahatsız edici bir durum tabii, Türkiye olarak tabii ki bu durumdan rahatsızlık duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız her fırsatta vurguluyor, işte dünya beşten büyüktür diyor, daha adil bir dünya mümkündür diyor.

Ben şuna inanıyorum: Bu gidişat bir yerden sonra bir dip dalga doğuracak, dünyanın bu gidişatı bir yerden, bir noktadan sonra bir karşı dip dalgayı da besleyecek diye inanıyorum. Ama şu anda hakikaten jeopolitik gelişmeler ve bir ekonomik soğuk savaş nerdeyse yaşıyoruz, işte tarife savaşları, korumacılık eğilimleri, tek taraflı hareketler. Bunlar elbette hiçbirimiz arzu ettiği şeyler değil ama gerçekler. Bu gerçeklere göre biz de kendimizi daha ihtiyatlı bir konumda tutuyoruz. Bir taraftan az önce dediğim gibi liderlik avantajımız var, bir taraftan da politikalarımızı da 2026 bütçesi başta olmak üzere bu yeni ortama göre elbette hazırlıyoruz, bu yeni risklere göre hazırlıyoruz, daha ihtiyatlı bir şekilde politikalarımızı hayata geçiriyoruz. Güvenliği hiçbir şekilde ihmal etmiyoruz. Savunma sanayinde geldiğimiz noktayı hepiniz görüyorsunuz. 2028'de çift haneli ihracat hedefimiz vardı, bu sene 2025'de bunu yakaladık, 2025'de 10 milyar doları aştı savunma sanayi ihracatımız. Bu boşuna değil. Burada işte bakın liderlik farkı burada. Sayın Cumhurbaşkanımız daha bu ortam oluşmadan yıllar önce çok önemli bir siyasi irade ortaya koydu. Bu iş böyle kendiliğinden olacak bir iş değil kimse kusura bakmasın. Çok güçlü bir siyasi irade ortaya koydu ve şu anda Türkiye savunma sanayinden kendi ihtiyaçlarını karşıladığı gibi yüzde 80'i aşan oranda, bir taraftan da dünyada da 10 milyar doların üzerinde ihracat yapar hale geldik. Bu 200-300 milyon dolarlardı yanlış hatırlamıyorsam 2002 yılında, yani yok denecek seviyedeydi, bugün çok şükür önemli bir hale gelmiş durumda.

Ben savunma sanayini 3 açıdan çok önemli görüyorum. Birincisi, güvenlik. İşte az önce bahsettik riskleri hepimiz görüyoruz. Güvenlik olmadan ne ekonomi olur, ne demokrasi olur ne kalkınma olur. Dolayısıyla güvenliği iyi sağlam tutmak zorundasınız. Bu anlamda da bir taraftan savunma sanayimiz diğer tedbirlerimizle bunu sürdürüyoruz.

Savunma sanayinin ikinci büyük avantajı katma değeri yüksek bir ekonomik yapı oluşturması. Şimdi bu boyutunu bence daha fazla tartışmamız lazım. ABD başta olmak üzere birçok gelişmiş ülkenin de kalkınma tarihine baktığınızda savunma sanayinden başlar birçok proje, sonra diğer sektörlere sirayet eder. Spillover effect diyorlar buna, işte yayılma etkisi. Sivil endüstrilere sirayet… Bugün internet dediğiniz şey bile zamanında ordunun iç haberleşme sistemi olarak geliştirilmiş sonra bilmem ne olmuş. İşte bir füze yapıyorlar, sonra orada tencere tava yapıyorlar filan. Dolayısıyla bizde de bir taraftan savunma sanayi ciddi bir refah üretecek, bir taraftan da sivil endüstrilerde teknolojik seviyemizi yükseltecek refah etkisi olacak. Bugün 100 bin civarında çalışan var savunma sanayimizde ve nitelikli istihdam sağlıyor bir taraftan. Refah etkisi diyorum ben buna.

Üçüncü bir etkisi var o da bağımsız dış politika. Yani çevremizde yaşananlardan da gördük ki savunma sanayiniz yoksa bağımsız dış politikanız çok zor. Ancak kendi milli yerli savunma sanayi olan ülkeler dünyada bağımsız dış politika izleyebilecek konumda. Türkiye çok şükür o ülkelerden bir tanesi. Ama yapacağımız tabii ki çok iş var çelik kubbe başta olmak üzere. Hava savunma sistemleri biliyorsunuz çok katmanlı ve yapay zekayı kullanan bir savunma sistemi aslında çelik kubbe dediğimiz. Bu konuda önümüzdeki dönemde çok daha güçlü gelişmeler bekliyoruz. Türkiye bu anlamda doğru yönde yoluna devam ediyor. Bir süre daha bu uluslararası ortamın olumsuz gideceğini, belki de daha olumsuz noktalara doğru da gitme ihtimalinin olduğunu görerek hareket etmek durumundayız, biz de böyle bakıyoruz doğrusu.

Ama bir yandan da Türkiye olarak hep şunu savunuyoruz, savunmaya da devam edeceğiz: Biz diplomasiden yanayız, barıştan yanayız, açık iletişim kanallarından yanayız. Çünkü diplomasinin alternatifi çatışma. Yani iki yol var önünüzde ya çatışma ya diplomasi. Biz Türkiye olarak her zaman önceliği diplomasiye veren bir ülkeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız burada çok önemli katkılar yaptı geçtiğimiz dönemlerde dünya siyasetine, bölge siyasetine çok önemli diplomatik katkıları oldu. Bundan sonra da inşallah Türkiye Cumhuriyeti olarak yine bütün taraflarla diyalog içinde diplomasinin imkanlarını sonuna kadar kullanmaya devam edeceğiz çünkü alternatifi belli, alternatifi elbette olumlu değil.

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR

Yabancı yatırımlar konusunda ilk 10 aylık veri var elimizde Burak Bey az önce verdi sağ olsun. 11,6 milyar dolar ilk 10 ay FDI, doğrudan sermaye çekmişiz. Bu da biz önceki yıla göre yüzde 34.7, yani yaklaşık yüzde 35 artışa tekabül ediyor. Dünyada küresel yatırımın daraldığı, çok artmadığı bir dönemde Türkiye Cumhuriyeti olarak yüzde 35 arttırmışız FDI'mızı. Kim ne derse desin, yatırımcı güveni artmış durumda, doğrudan sermaye akışı artmış durumda. Bunun da çok somut bir rakamsal göstergesi bu. 12 aylık yıllıklandırılmış diyoruz, 12 aylık verimiz ise 14.7 milyar dolar. 12 ayda cezbettiğimiz FDI diyelim. Bunu tabii daha da arttırmak istiyoruz. Burak Beyler sağ olsunlar bir güzel strateji belgesi hazırladılar. Yatırım ve Finans Ofisi oldu şimdi. Önce sadece Yatırım Ofisiydi, Finans Ofisiyle de birleşti biliyorsunuz.

Yatırım FDI için geçen sene bir yeni strateji belgesi kabul ettik. Orada da iki amacımız var. Bir, FDI'yı arttırmak. İki, daha nitelikli hale getirmek, işte daha teknolojik içeriği yoğun, bölgesel kalkınmayı destekleyici, nitelikli istihdamı destekleyici FDI'ya da öncelik vermek bu konuda da çok yoğun çalışıyor arkadaşlarımız.

KREDİYE ERİŞİM

Krediye erişim meselesine gelecek olursak. Biraz önce söyledim zannediyorum. İki boyutu var, bir genel finansal ortamın iyileşmesi. Orada bir iyileşmeye gidiyoruz. Faiz indirim döngüsüne girmiş durumdayız. Enflasyonumuz düşüş eğiliminde. Dolayısıyla genel gidişat, makro gidişat zaten finansta daha olumlu bir noktaya doğru. Yani bu genel gidişat. Bir de az önce bahsettiğim gibi özellik arz eden alanlara ilişkin bu genel gidişata ilave olarak selektif dediğimiz, seçici dediğimiz mekanizmaları da imkânlarımız ölçüsünde kullanıyoruz. Esnaftan çiftçiye, nitelikli yatırımlara varıncaya kadar bu finansal koşulları güçlendiriyoruz. Emek yoğun sektörleri destekliyoruz. Dolayısıyla bu ikisini bir arada sürdürmeye devam edeceğiz. Hem genel finansal durumu iyileştirecek, hem de belli alanlara daha yoğun bir şekilde, selektif bir şekilde destek veren mekanizmalarımızı güçlendireceğiz.

YAPISAL REFORMLAR

Yapısal reformlar bence de çok çok kıymetli. İki açıdan kıymetli, birincisi yapısal reform yaptığınızda orta vadede çok daha somut gelişmeler sağlıyorsunuz. Yapısal reformların bu özelliği var doğrusu. Bunun altını çizmemiz lazım. Hemen bir sonuç görmüyorsunuz. Bir misal verecek olursak mesleki eğitimde yeni bir program başlattınız diyelim, çok daha güçlendirdiniz, işte çocukların gelmesi, eğitilmesi, sonra bunun iş gücü piyasasına yansıması bu bir süreç. Dolayısıyla yapısal reformlar böyle hemen sonuç veren şeyler değil reel anlamda. Ancak beklentilerin hep altını çiziyoruz ya, yapısal reformlar beklentiler kanalıyla hemen etkiye sahip. Yapısal reform yapan ülkeler geleceği daha parlak ülkeler demek. Dolayısıyla yapısal reformlar yaptığınızda ülkenizin geleceğine ilişkin beklentileri iyileştirmiş oluyorsunuz ve onların etkisi hemen bugüne yansımaya başlıyor. Beklentiler kanalıyla yansıyor. Dolayısıyla hem reel sonuçları itibariyle, hem de beklenti kanalı ile oluşturduğu etkiler itibariyle yapısal reformlar gerçekten çok kıymetli. Burada da birçok başlık var, tabii bunların bir kısmı kanun gerektirmeyen idari işlemler, bakanlıklarımızın, Cumhurbaşkanlığımızın kararlarıyla olabilecek işler, ama bir kısmı da tabii ki kanun gerektiriyor. Kanun gerektiren konularda tabii ki Meclis'imizden bu yetkiyi, bu onayı almanız gerekiyor. Gönül ister ki tabii Meclisimiz burada çok daha fazla bu konuları çalışma imkânına sahip olsun. Eskisi kadar rahat bir Meclis'imiz yok doğrusu, 6 tane grup var. Siz de izliyorsunuzdur, bir kanunun çıkması epeyce bir süreç gerektiriyor. İç tüzük keşke zamanında değiştirilebilse, daha etkili çalışsa bu mekanizmalar diye gönlümüzden geçiyor, ama yapacak bir şey yok. Mevcut durumumuz tabii ki saygı duymak zorundayız. Neyse usuller ona uygun bir şekilde inşallah devam edeceğiz.

Meclis'imizde epeyce geçen sene birtakım düzenlemeler yaptık doğrusu. Enerji konusunda çok ciddi bir paket yaptık ve süreçleri 4 yıldan 2 yıla indiren yenilenebilirde çok önemli bir reformdu bence o. Belki yeterince tartışılmadı. İklim konusunda çıkardığımız kanun yine reform niteliğinde. Emisyon Ticaret Sistemi oluşacak orada. Diğer birtakım ikinci düzenlemelerle birlikte etkisini daha fazla göreceğiz. Sağlıkta önemli bir düzenleme gerçekleştirdik. Belli adımlar atmaya başladık doğrusu. Ama bu sene Cumhurbaşkanımızın dediği gibi özellikle reformlara daha fazla yoğunlaşacağımız bir yıl olacak 2026 yılı. Güçlü bir program hazırladık partimizdeki arkadaşlarla birlikte. Partimizde Genel Başkan Vekilimiz, diğer genel başkan yardımcılarımız, Efkan Ala Bey ve diğer arkadaşlarımızın da katkısıyla hükümetimiz hep birlikte bir Türkiye Yüzyılı Reform Programı çalışması gerçekleştirdik. Önceliklerimizi netleştirdik. Bunu yaparken Avrupa Birliği müktesebatına da baktık, dünyadaki gelişmelere de baktık. Bakanlıklarımızın tekliflerini de değerlendirdik ve elimizde güçlü bir çerçeve var. Ama az önce bahsettiğim gibi her konuyu kanunlaştırma imkânımız olmayabiliyor. Burada bir önceliklendirme yapıyoruz. Öncelikli gördüğümüz alanlarda grubumuzla da, Meclis'le de tabii, Meclis'in koşullarını da dikkate alarak birçok konuda adımlar atacağız. Örneğin bu Kamu İhale Kanunuyla ilgili çalışmalar belli bir olgunluğa gelmiş durumda. KİT Yönetişim Kanunu aynı şekilde. Mahalli idareleri yine AK Parti'deki arkadaşlarımızla bir oradaki yönetimle çalışıyoruz. Siber güvenlik yine aslında bunun kanununu çıkardık. Şimdi bu da bir reform aslında. Bunu güçlendirici çalışmalar yapacağız. Belki ilave bir iki madde düzenleme ihtiyacımız olacak. Bunun içine yapay zekâyı da yerleştiriyoruz şimdi, dijitalleşme ve yapay zekâ konularını. Çok daha güçlü bir şekilde, Siber Dönüşüm Başkanlığı kurduk biliyorsunuz, bunun içine entegre edeceğiz. Yeşil dönüşüm, İklim Kanunundan bahsettim. Diğer konuları da, mesleki eğitim yine bu konulardaki çalışmalarımız devam ediyor.

GIDA ARZI

Gıda konusuna gelecek olursak, siz de altını çizdiniz, gerçekten çok önemli. Özellikle dar gelirli nüfusumuz açısından daha önemli. Çünkü harcamalarda bir ağırlıklandırma var biliyorsunuz. Daha alt gelir gruplarının harcamasında gıdanın payı nispeten daha yüksek. Dolayısıyla gıda fiyatlarının böyle bir etkisi de var. Sosyal adalet açısından da etkisi var. Biz de buna büyük önem veriyoruz. Bu sene yaşanan kuraklığa rağmen, dona rağmen olabildiğince gıda fiyatlarıyla ilgili aldığımız tedbirlerle belli bir seviyede tutmayı başardık. Önümüzdeki dönemde de bu konuda en hassas olduğumuz konulardan biri bu olacak. Bir taraftan arzı arttırma, bir taraftan arz açığı varsa hızlı bir şekilde bunu çözmeye dönük tedbirler geliştirme. Bir Gıda Komitemiz var bu alanda. Gıda Komitesinin Başkanlığını Mehmet Bey yapıyor, Hazine Maliye'nin yürüttüğü bir çalışma ama, ben de takip ediyorum o çalışmaları doğrusu. Orada Merkez Bankamız da var, Ticaret Bakanlığımız da var, Tarım Bakanlığımız da var, Strateji Bütçe Başkanlığımız da, sadece ve sadece bu gıda konularına yönelik bir komite. Oradaki toplantılar da çok düzenli bir şekilde yapılıyor ve birtakım aksiyonlar alınıyor. Önümüzdeki dönemde de sulama yatırımlarının artmasından tutun, soğuk zincirin geliştirilmesine, jeotermal seracılığın desteklenmesine varıncaya kadar birçok başlıkta gıda konusundaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

VERGİ YAPILANDIRMASI

Değerli arkadaşlar; bu konular gündemimizde yok. Düzenli ödeme alışkanlığının toplumumuza yerleşmesi gerekiyor. Bu konuda başka da bir gündemimiz yok. Ancak firma bazında zaten mekanizmalar kanunumuzda oluşmuş durumda. Yani bir firma zora düştüyse bununla ilgili gerek bankacılık sisteminde, gerek vergisel konularda, gerek prim konularında uzlaşma mekanizmaları var biliyorsunuz, yeniden yapılandırma mekanizmaları var. O mekanizmaların çalışmasının daha doğru olduğuna inanıyoruz.

KAYIT DIŞILIK

Bizim genel politikamız, gelir politikamız, Başkanımız da burada, tabii ki kayıt dışılığın azaltılması, her şeyin kayıt içinde gerçekleşmesi. Gelişmiş bir ülke olacaksak başka yolu yok. Yüzde 100 dünyanın hiçbir yerinde bu yapılamıyor, ama en alt düzeye indirmek kayıt dışılığı. Büyük oranda da bir başarı sağladık. Bir tane örnek verecek olursam, AK Parti'nin iktidara geldiği yıllarda istihdamda örneğin yüzde 50'nin üzerinde kayıt dışılık vardı. Yani çalışan 100 kişiden 50'den fazlası kayıt dışı çalışıyordu. Şimdi bu rakam 20'lere yaklaştı diye biliyorum. Son rakama belki bir bakabilirsiniz. Tam net bir rakam söyleyelim. %26'larda istihdamda, Yüzde 50'nin üstündeydi ama bu rakam, şu anda 26.9, tarımda yüzde 80, orada yüksek. Tarım dışında 16.9'a kadar düşürmüşüz kayıt dışılığı, bu önemli bir gelişme.

Ciddi anlamda kayıt dışılığı düşürdük, ama hala mücadele etmemiz gerekiyor. Özellikle bu dijitalleşme kayıt dışılığı azaltmada da önemli bir unsur. Dolayısıyla kara parayla, bu tür konularla mücadele de mutlaka kayıtlılığı destekleyici. Kayıtlılık arttıkça da elbette vergi gelirleri artıyor. Malum kayıt dışı olunca vergiden bahsetmeniz mümkün değil. Ama kayıtlılık arttıkça, kayıt dışılık azaldıkça, ekonomi daha kayıtlı bir ekonomi haline geldikçe, kamu maliyesi de çok daha sağlam bir zeminde şekillenmiş oluyor.

ÇİN İLE TİCARET DENGESİ

Yatırımlarla ilgili genel tabloyu az önce söyledim. Olumlu bir tablo var toplam rakamlara baktığınız zaman. Otomotivde dediğiniz gibi çeşitli projeler gündemde. Ama onların güncel durumunu doğrusu Sanayi Bakanlığımızla konuşmakta fayda var belki. Çok güncel durumla ilgili fazla bir yorum yapmak istemiyorum. Ama genel tablo son derece olumlu. Son iki yıldır Burak Beyler güzel bir çalışma başlattılar. 2024'te Sayın Cumhurbaşkanımız katıldı. Dünyadaki önemli, çok uluslu şirketlerin CEO'larıyla hükümeti buluşturan... Ne diyorduk adına? Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı. 2025'te de ben katıldım bakanlarımızla birlikte. Çok faydalı bir toplantı olduğunu söyleyebilirim.

Bizim bu anlamda şöyle bir yaklaşımımız var doğrusu, ben genel bir şey söyleyebilirim: Çin'le ticaretimizde büyük bir dengesizlik var malum. Dolayısıyla bu dengesizliği bir taraftan ticaret kanalıyla bir miktar telafi edilmesi lazım, ama bu yetmez. Mutlaka yatırımlarla, turizmle ve finansal akımlarla dengelenmesi lazım. Maalesef o konuda da çok dengeli bir yapı olduğunu söyleyemeyiz. Mesela Rusya ile de dengesiz bir ilişkimiz var, ama orada daha çok enerji ithal ediyoruz. Bir taraftan da milyonlarca Rus turist geliyor ülkemize. İşte hizmet alanında kazançlarımız var, yatırımlar var. Dolayısıyla o bir denge sağlıyor diğer kalemler. Ama Çin'le ilgili baktığımızda maalesef Çin'in dünyadaki yaptığı yatırımlarda çok az bir payımız var. Turizminde de yine aynı şekilde. Ama son dönemde turizmde bir adım atıldı, uçak seferleri arttırıldı. Biz de işte birtakım vize kolaylıkları getirdik. Dolayısıyla orada herhalde bir hareketlenme olacak. Yatırımlarda da bir daha hareketlenme bekliyoruz doğrusu daha fazla yatırım, doğrudan yatırım olmasını, herkesten, yani burada bir ayrım yapmıyoruz doğrusu. Nereden gelirse gelsin önemli olan yatırımın niteliği. Kaliteli yatırımları çekmek için gayretimizi sürdürüyoruz.