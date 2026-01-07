Turizmde yeni rekor Antalya’dan! Ziyaretçi sayısı 17 milyonu aştı

Dünyanın en çok turist ağırlayan 10 şehri listesinde 8'inci, dünyanın en iyi 10 destinasyonu listesinde 5'inci sıradaki Antalya'da 2025, rekor yılı olarak kayıtlara geçti. Antalya'ya, transfer yolcuların da eklenmesi ile 17 milyon 571 bin 155 turist geldi. Bu sayı, 2024 yılında transfer yolcuları dahil olmak üzere kaydedilen 17 milyon 278 bin 103 ziyaretçi sayısını geride bırakarak, yaklaşık yüzde 2'lik artış sağladı. 2025 yılında toplam transfer yolcu sayısı, önceki yıla göre yüzde 27 artışla 448 bin 607 olarak gerçekleşti. Transfer yolcu verilerinin eklenmesiyle ulaşılan bu sonuç, Antalya turizminin büyüme ivmesini daha da yukarı taşıdı.

2025 YENİ BİR REKORUN KIRILDIĞI YIL OLDU

2025 yılı, yurt dışından gelen vatandaş ziyaretçi sayısında da yeni rekorun kırıldığı bir yıl oldu. 2024 yılında ilk kez 1 milyon barajını aşarak 1 milyon 11 bin 99 olarak kaydedilen bu sayı, 2025 yılında yeniden artış gösterdi. Buna göre; yurt dışından gelen toplam vatandaş ziyaretçi sayısı, 2024 yılına göre yüzde 9 artışla 1 milyon 99 bin 940 olarak gerçekleşti.