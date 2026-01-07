Turizmde yeni rekor Antalya'dan! Ziyaretçi sayısı 17 milyonu aştı
Dünyanın en çok turist ağırlayan 10 şehir arasında 8'inci sırada olan Antalya, 2025'te transfer yolcu verilerinin eklenmesi ile kente gelen toplam ziyaretçi sayısında yeni rekorlar kırarak 17,5 milyonu aştı. Antalya aynı zamanda dünyanın en iyi 10 destinasyonu arasında 5'inci sırada yer aldı.
Dünyanın en çok turist ağırlayan 10 şehri listesinde 8'inci, dünyanın en iyi 10 destinasyonu listesinde 5'inci sıradaki Antalya'da 2025, rekor yılı olarak kayıtlara geçti. Antalya'ya, transfer yolcuların da eklenmesi ile 17 milyon 571 bin 155 turist geldi. Bu sayı, 2024 yılında transfer yolcuları dahil olmak üzere kaydedilen 17 milyon 278 bin 103 ziyaretçi sayısını geride bırakarak, yaklaşık yüzde 2'lik artış sağladı. 2025 yılında toplam transfer yolcu sayısı, önceki yıla göre yüzde 27 artışla 448 bin 607 olarak gerçekleşti. Transfer yolcu verilerinin eklenmesiyle ulaşılan bu sonuç, Antalya turizminin büyüme ivmesini daha da yukarı taşıdı.
2025 YENİ BİR REKORUN KIRILDIĞI YIL OLDU
2025 yılı, yurt dışından gelen vatandaş ziyaretçi sayısında da yeni rekorun kırıldığı bir yıl oldu. 2024 yılında ilk kez 1 milyon barajını aşarak 1 milyon 11 bin 99 olarak kaydedilen bu sayı, 2025 yılında yeniden artış gösterdi. Buna göre; yurt dışından gelen toplam vatandaş ziyaretçi sayısı, 2024 yılına göre yüzde 9 artışla 1 milyon 99 bin 940 olarak gerçekleşti.
EN ÇOK ZİYARETÇİ GÖNDEREN ÜLKELER
2025 yılında Antalya'ya en fazla ziyaretçi gönderen ülkeler arasında Rusya Federasyonu, Almanya ve İngiltere ilk sıralarda yer aldı. Bu tablo, Antalya'nın geleneksel ana pazarlarındaki güçlü konumunu korurken, farklı coğrafyalarda da talep görmeye devam ettiğini ortaya koydu.
YIL GENELİNE YAYILAN TURİZM HAREKETLİLİĞİ
2025 yılında Antalya turizmi, günlük giriş rekorlarıyla da öne çıktı. Mayıstan kasım ayına kadar uzanan 7 aylık dönemde, tüm zamanların en yüksek günlük ziyaretçi sayıları kayda geçti. Özellikle Ekim 2025, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 2 milyon 216 bin 556 yabancı ziyaretçi ağırlayarak, ekim ayları içinde tarihi zirveye ulaştı. Bu veriler, Antalya'da turizm sezonunun yaz aylarıyla sınırlı kalmadığını, yılın tamamına yayıldığını gösterdi.
