Bakan Bolat: AB, Türkiye’nin artan jeopolitik öneminin farkında

Bolat, Brüksel temasları kapsamında AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic ve Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis ile görüşmesinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

EKONOMİK ENTEGRASYON

Türkiye ve AB'nin uzun yıllara dayanan bir ortaklığa sahip olduğunu anımsatan Bolat, 1963 Ankara Anlaşması ile başlayan ortaklık ilişkisinin 1996 yılında yürürlüğe giren Gümrük Birliği ile devam ettiğini ve bu yıl Gümrük Birliği'nin 30'uncu yıl dönümünün kutlandığını ifade etti.

Bakan Bolat, "Türkiye-AB ilişkileri ekonomik entegrasyon alanında çok yol aldı. Karşılıklı ticaretimiz yüzde 7'ye yakın bir artış göstererek bu yıl 233 milyar dolara ulaştı." dedi.

Son dönemde Türkiye ile AB Komisyonu arasında ciddi bir yakınlaşma, meseleleri görüşme ve ortaya çıkan sorunlara çözüm geliştirmede önemli mesafe alındığına işaret eden Bolat, ticaret komiseri Sefcovic ve ekonomi komiseri Dombrovskis ile heyetler arası çok yapıcı, faydalı ve uzun görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Bolat, "Burada Türkiye-AB arasındaki Gümrük Birliğinin modernleştirilmesi, hizmetler sektörü, yatırımlar ve e-ticarete doğru genişletilmesi konusunda müzakerelerin bir an önce başlamasını istiyoruz. Bu görüşümüzü belirttik. Onlar da aynı fikirdeler. Bu konuda zaten 2 yıl kadar önce bir tavsiye raporu AB Konseyi'ne sunulmuştu. Henüz Konseyden AB Komisyonuna yetkilendirme gelmedi." diye konuştu.

AB Konseyinden Komisyona yetkilendirme geldiği takdirde teknik görüşmeler ve müzakerelerin başlayacağını anlatan Bolat, böyle bir durumda hızla ilerleme sağlanabileceğini ifade etti.

UZUN SÜRELİ ÇOK GİRİŞLİ VİZE UYGULAMASI

Bakan Bolat, vize konusunun da gündeme geldiğine işaret ederek, "Türk vatandaşlarının vize sorunlarıyla alakalı iki yıllık çabamızın ürünü olarak geçen yılın temmuz ayının 15'inde AB Komisyonu yeni bir sistem hazırladı ve bunu hem AB olarak hem de üye ülkeler olarak uygulama kararı aldı. Türk vatandaşlarına her başvuruda daha uzun süreli ve çok girişli vize uygulaması başlatıldı." dedi.

Vize konusunda nispeten bir iyileşme meydana geldiğini anlatan Bolat, "Bunun daha da iyiye gitmesini istedik ve Türk vatandaşlarına hakkımız olan vize serbestliğinin bir an önce temini konusundaki talebimizi ilettik." diye konuştu.

Bolat, dünya ticaretinde yaşanan son gelişmeleri de değerlendirdiklerini belirterek, "Bunun Türkiye AB ilişkilerine olumsuz tesirler yapmaması konusunda Türkiye Cumhuriyeti olarak görüşümüzü ve beklentilerimizi ilettik." ifadesini kullandı.

AB'NİN ARAYIŞLARI TÜRKİYE İLE TİCARETİ OLUMSUZ ETKİLEMEMELİ

Özellikle Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve çok taraflı sistemin işlerliği konusunda ciddi sıkıntılar ve geriye gidiş olduğunu vurgulayan Bolat, "Bu ikili bazda arayışlara ve uygulamalara yol açıyor. Bu noktada biz AB'nin kendi içindeki rekabetçilik ve ticaret politikaları konusunda yeni uygulama arayışları olacaksa, bunun Türkiye-AB ticaretine olumsuz etki yapmaması gerektiğini güçlü bir şekilde vurguladık. Türkiye bir üçüncü ülke değil. Türkiye, AB ile Gümrük Birliği ve ekonomik entegrasyonu olan bir ortak ülke ve katılım müzakereleri yapan bir AB aday ülkesi." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, AB tarafında özellikle Komisyonda ileri gelenlerde Türkiye'nin önemi konusunda daha yüksek bir bilinç olduğunu vurgulayarak, "Özellikle jeopolitik gelişmeler, NATO'nun durumu, Rusya-Ukrayna savaşının tesirleri noktasında Türkiye'nin artan öneminin farkındalar. AB, Türkiye ile daha güçlü bir savunma müttefikliği arayışı içinde.

Türkiye'nin güçlü savunmasının, güçlü savunma sanayinin Avrupa'nın savunması açısından da ne kadar önemli olduğunun bilincinde olduklarını ifade ediyorlar. Bize, Türkiye ile daha yakınlaşmamız gerekir şeklinde ifadeleri oldu. Tabii bunun politik liderler bazında da aynı güçlü bir şekilde ortaya çıkması konusunda beklentimiz var." diye konuştu.

Gümrük Birliğinin işleyişi ve düzenlemeleri ile sınırda karbon vergisi konusunda Ticaret Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığından teknik ekiplerin AB Komisyondaki muhataplarıyla gelecek haftalarda çalışacaklarını aktaran Bolat, "Bu yıl Türkiye-AB yüksek düzeyli ticaret diyaloğunun üçüncüsünü gerçekleştireceğiz." dedi.

Temmuz ayında AB ile yüksek düzeyli diyalog toplantılarının devam edeceğini bildiren Bolat, AB yetkilileri ile görüşmelerinin son derece yapıcı ve pozitif bir atmosferde olduğunu sözlerine ekledi.