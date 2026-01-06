Genç istihdamında yeni dönem: güç programı ile 3 milyon genç üretime katılacak

BEŞ ANA PROGRAMDAN OLUŞUYOR

Gençlerin eğitimden kopmadan işgücü piyasasına güçlü ve kalıcı biçimde katılmalarını hedefleyen program; stajdan ilk işe, mesleki eğitimden üniversite hayatına, özel sektörden sosyal uyum programlarına kadar geniş bir yelpazede destek mekanizmalarını bir araya getiriyor. Beş ana programdan oluşan bu yapı ile gençlerin erken yaşta iş deneyimi kazanmaları, becerilerinin işgücü piyasasının ihtiyaçlarıyla uyumlu hâle getirilmesi ve nitelikli istihdama yönelmeleri amaçlanıyor.

3 YILDA İLAVE 800 BİN ÖĞRENCİYE STAJ İMKANI

Staj desteği kapsamında lise ve üniversite öğrencileri için staj olanakları tek çatı altında toplanıyor. İŞKUR'un yürüttüğü Staj Portalı ile Ulusal Staj Programı'nın entegre edilmesi sayesinde, öğrencilerin stajlara erişimi kolaylaştırılırken kamu ve özel sektör işverenlerinin stajyer kontenjanları da daha etkin biçimde takip ediliyor.

Önümüzdeki üç yılda 800 bin öğrenciye staj imkânı sağlanması planlanırken, staj dönemlerinde ücret ve sigorta primlerine yönelik desteklerle gençlerin iş hayatına daha güçlü bir başlangıç yapmaları hedefleniyor. 2022 yılından bu yana staj desteği için 80 milyar TL ödeme yapılmış olması, bu alandaki kamu desteğinin ölçeğini ortaya koyarken; önümüzdeki dönem için ayrılan ilave 26,2 milyar TL kaynakla staj kapasitesinin daha da artırılması amaçlanıyor.

ÖĞRENCİ GENÇLER İŞVERENLE DAHA ERKEN BULUŞACAk

Meslek lisesi ve meslek yüksekokulu son sınıf öğrencilerine yönelik "Geleceğim Meslekte" programı ile gençler henüz öğrenciyken işverenlerle bir araya gelecek. Program kapsamında, öğrenciler bire bir kariyer danışmanlığı hizmetleriyle desteklenirken; imalat sektörü başta olmak üzere işgücü ihtiyacının yoğun olduğu alanlara yönlendirilecek.

Ayrıca meslek liseleri ve meslek yüksekokulları son sınıf öğrencilerine özel kariyer fuarları ve toplu iş görüşmeleri düzenlenerek gençlerin doğrudan işverenlerle temas kurması sağlanacak. Üç yıl içinde 750 bin gence bireysel kariyer desteği verilmesi hedefleniyor. Bu sayede iş arama süresinin kısaltılması ve mezuniyet sonrası alan dışı istihdamın azaltılması amaçlanıyor.

NEET GENÇLER İÇİN KAPSAYICI İSTİHDAM MODELİ NİUP

Ne eğitimde ne de istihdamda yer alan gençlere yönelik NEET İşgücü Uyum Programı (NİUP) ile üç yıl içinde 450 bin gencin yeniden üretim sürecine kazandırılması hedefleniyor. Yarı zamanlı ve esnek bir çalışma modeli sunan program, gençlerin temel beceriler kazanmasını ve çalışma hayatına adım adım uyum sağlamasını amaçlıyor.