Piyasalar teyakkuzda! Trump’ın hamlesi cüzdanları nasıl etkileyecek?
Venezuela’da patlayan bombalar ve Maduro’nun kaçırılması küresel piyasaları alarma geçirdi. Jeopolitik risklerle birlikte altın ve gümüşte yükseliş hızlanırken, gözler pazartesi günü borsa ve petrol fiyatlarına çevrildi. Ekonomist Doç. Dr. Yüksel Okşak, A Haber’de altın yatırımcısı için Haziran ayına dikkat çekti.
Güney Amerika'da patlayan bombalar ve Venezuela lideri Maduro'nun kaçırılması küresel piyasaları teyakkuza geçirdi! Jeopolitik risklerin tavan yaptığı bu sıcak saatlerde altın ve gümüş fiyatları yönünü yukarı çevirdi. Peki, bu yükseliş sürecek mi? Pazartesi sabahı borsa ve petrolde bizleri ne bekliyor? Ekonomist Doç. Dr. Yüksel Okşak, A Haber canlı yayınında piyasaların şifrelerini çözdü. Okşak, "Piyasalar artık bu risklere karşı bağışıklık kazandı" derken, altın yatırımcısı için Haziran ayını işaret etti.
İşte 2026 piyasa yol haritası...
"JEOPOLİTİK RİSKLER METALLERİ YÖNLENDİRİYOR"
Venezuela'da yaşanan askeri hareketlilik ve beraberinde gelen belirsizlik ortamının emtia fiyatlarını tetiklediğini belirten Yüksel Okşak, "Açıkçası jeopolitik riskler biliyorsunuz bizi metallere yönlendiriyor ama uzunca bir süredir o kadar çok riske maruz kaldık ki; yani bu Venezuela meselesinde baştan piyasalarda böyle çok yüklü bir fiyatlama bekleniyordu ama artık alıştık diyelim. Yani o kadar fazla jeopolitik risk oluyor ki, bunun da altın tarafında %1 ile %2 arasında bir pozitif değerleme yarattığını, sizin de ifade ettiğiniz gibi gümüş tarafında ise %5'lik, 6'lık bir ivme katettiğini görüyor ve gözlemliyoruz." ifadeleri ile sahadaki durumun fiyatlara yansımasını aktardı.
PETROL VE METALLERDE GÖZLER YENİ ADIMLARDA
Operasyonun sadece Venezuela ile sınırlı kalmayabileceğine dair endişelerin piyasada yakından takip edildiğini vurgulayan Okşak, Trump'ın diğer ülkeler hakkındaki açıklamalarına dikkat çekti ve "Burada önemli olan bundan sonra ne olacağı. Yani petrol fiyatları tarafında da, kıymetli metaller altın ve gümüş başta olmak üzere tabii ki tarafında da ilerleyen zamanlarda neler olacağı, bundan sonra atılacak olan adımlarla ilgili. Yani Maduro dönüp devam edecek mi, yeni bir hükümet mi iş başına geçecek, yoksa bu kaotik ortam daha sürecek mi ki sabah saatlerinde işte Trump'tan Kolombiya ve Meksika'ya yönelik de bazı açıklamalar maalesef ki gördük. Şimdi bu işin tırmanacağı nokta bizi altın ve gümüş tarafında çok ciddi etkileyecek." dedi.
"FİYATLAMALARA KARŞI ARTIK BAĞIŞIKLIK KAZANDIK"
Piyasaların artık bu tür krizleri yönetmeyi öğrendiğini ve "direnç" kazandığını ifade eden Doç. Dr. Okşak, "Beklentimiz oydu ki hafta sonu; fiyatlamalara karşı artık dirençliyiz, bağışıklık kazandık diyelim. Yani o kadar çok jeopolitik risk yaşıyoruz ki toplum ve piyasalar bunu artık fiyatladılar. Gümüş tarafında işte hafta sonu %5'lik, 6'lık, şimdi herhalde arkadaşlar ekrana da yansıttılar, yaklaşık %4'e yakın bir yükseliş var. Bu yükseliş daha derin olur mu yoksa bu şekilde mi kalırın cevabı, bundan sonra yaşayacaklarımızla ilgili Maduro'nun gidişi ve yargılanması meselesi tamamen şu an emtia piyasasında fiyatlanmış durumda." dedi.
GRAM ALTINDA 2026 TAHMİNİ: %20'LİK DÜZELTME Mİ GELİYOR?
Piyasalar açılırken 6 bin 100 TL seviyelerinde olan gram altına dair orta vadeli bir projeksiyon sunan Okşak, "Biz altın tarafında genel toplamda makroda 2026 için yükseliş trendinin süreceğini söylüyoruz. Bu çok net. Ama bir iki kez de Gökhan Bey, biz sert düzeltme hareketleri bekliyoruz, yani %20'lik marjlarda. Özellikle bu yılın ikinci çeyreğinin sonu itibarıyla, yani Haziran-Temmuz aylarında bir kar realizasyonu olacaktır altın tarafında. Yani bir yükseliş trendi sürecek ama yaz aylarının başında işte ev almak isteyen, uzunca bir süredir altın yatırımcısı olanların özellikle yaz aylarının gelmesini de sebep göstererek piyasalarda direncin de daralmasını gözeterek Haziran ayı gibi bir önemli bir düzeltme hareketi bekliyoruz." açıklamaları ile yatırımcıya kritik bir tarih verdi.
BORSA İSTANBUL ETKİLENİR Mİ? "TÜRKİYE İTİDALLİ DAVRANIYOR"
Venezuela operasyonunun Borsa İstanbul üzerindeki etkisinin sınırlı olacağını belirten Okşak, "Açıkçası çok etkileneceğini zannetmiyorum. Dediğim gibi piyasalar özellikle hafta sonu bu süreci zaten elinden geldiğince değerlendirdi ve okudu. Bizi ilgilendiren çok noktada bir tarafı yok, çok da itidalli hareket ediyoruz bu arada. Yani hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem de Dışişleri tarafı konuyu dikkatle takip ediyor ve itidalli yaklaşımımızı sürdürüyoruz. İlerleyen günlerde yaşanacak olanlar bence bu yaşanan meseleden çok daha önemli olacak. Bakalım bu dalga domino etkisiyle devam edecek mi, o zaman tepkisiz kalmayacağız elbette dünyanın tamamında olduğu gibi. Ama petrol tarafındaki hikayeyi Venezuela özelinde yakından takip etmekte fayda var." Türkiye'nin diplomatik tutumunun önemine değindi.
