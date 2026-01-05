Piyasalar teyakkuzda! Trump’ın hamlesi cüzdanları nasıl etkileyecek?

Güney Amerika'da patlayan bombalar ve Venezuela lideri Maduro'nun kaçırılması küresel piyasaları teyakkuza geçirdi! Jeopolitik risklerin tavan yaptığı bu sıcak saatlerde altın ve gümüş fiyatları yönünü yukarı çevirdi. Peki, bu yükseliş sürecek mi? Pazartesi sabahı borsa ve petrolde bizleri ne bekliyor? Ekonomist Doç. Dr. Yüksel Okşak, A Haber canlı yayınında piyasaların şifrelerini çözdü. Okşak, "Piyasalar artık bu risklere karşı bağışıklık kazandı" derken, altın yatırımcısı için Haziran ayını işaret etti.

İşte 2026 piyasa yol haritası...

"JEOPOLİTİK RİSKLER METALLERİ YÖNLENDİRİYOR"

Venezuela'da yaşanan askeri hareketlilik ve beraberinde gelen belirsizlik ortamının emtia fiyatlarını tetiklediğini belirten Yüksel Okşak, "Açıkçası jeopolitik riskler biliyorsunuz bizi metallere yönlendiriyor ama uzunca bir süredir o kadar çok riske maruz kaldık ki; yani bu Venezuela meselesinde baştan piyasalarda böyle çok yüklü bir fiyatlama bekleniyordu ama artık alıştık diyelim. Yani o kadar fazla jeopolitik risk oluyor ki, bunun da altın tarafında %1 ile %2 arasında bir pozitif değerleme yarattığını, sizin de ifade ettiğiniz gibi gümüş tarafında ise %5'lik, 6'lık bir ivme katettiğini görüyor ve gözlemliyoruz." ifadeleri ile sahadaki durumun fiyatlara yansımasını aktardı.