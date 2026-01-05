Aralık enflasyonu açıklandı! İşte milyonların beklediği haber

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE AYLIK %1,99 ARTTI



En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,99 artış, ulaştırmada %1,03 azalış ve konutta %1,39 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,48, ulaştırmada %-0,16 ve konutta %0,24 oldu. (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'de, ana harcama gruplarının genel endeksteki aylık ve yıllık değişime olan etkileri Ek Tablo-5'tedir).