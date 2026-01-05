05 Ocak 2026, Pazartesi
Haberler Ekonomi Haberleri Aralık enflasyonu açıklandı! İşte milyonların beklediği haber

Aralık enflasyonu açıklandı! İşte milyonların beklediği haber

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.01.2026 10:01 Güncelleme: 05.01.2026 10:19
Aralık enflasyonu açıklandı! İşte milyonların beklediği haber

TÜİK’in açıkladığı aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin ocak ayında alacağı maaş zam oranları netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19, memur ve memur emeklileri ise yüzde 18,60 oranında zam alacak.

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) YILLIK %30,89 ARTTI, AYLIK %0,89 ARTTI

ARALIK ENFLASYONU AÇIKLANDI!



TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,89 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %30,89 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,89 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %34,88 artış olarak gerçekleşti.

Aralık enflasyonu açıklandı! İşte milyonların beklediği haber

Aralık enflasyonu açıklandı! İşte milyonların beklediği haber

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK %28,31 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %28,31 artış, ulaştırmada %28,44 artış ve konutta %49,45 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %7,07, ulaştırmada %4,36 ve konutta %7,52 oldu.

Aralık enflasyonu açıklandı! İşte milyonların beklediği haber

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE AYLIK %1,99 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,99 artış, ulaştırmada %1,03 azalış ve konutta %1,39 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,48, ulaştırmada %-0,16 ve konutta %0,24 oldu. (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'de, ana harcama gruplarının genel endeksteki aylık ve yıllık değişime olan etkileri Ek Tablo-5'tedir).

Aralık enflasyonu açıklandı! İşte milyonların beklediği haber

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Aralık ayı itibarıyla, 27 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 108 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Aralık enflasyonu açıklandı! İşte milyonların beklediği haber

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %31,66 ARTTI, AYLIK %0,78 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,78 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,66 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,66 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %34,76 artış olarak gerçekleşti.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör