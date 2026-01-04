Türkiye'nin ürettiği en hızlı tren! 225 km hıza sahip ilk görüntü geldi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, “Bakan Uraloğlu, ilk setin üretiminde yüzde % 90 fiziki ilerlemeye ulaştıklarını belirterek “Proje kapsamında 2026-2028 yılları arasında toplam biri prototip olmak üzere 15 set üretmeyi planlıyoruz. 2026 içerisinde ilk trenimizi raylara indirerek test sürecini başlatacağız” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, saatte 225 kilometre hıza sahip olacak Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, ilk üretilen trende sona yaklaştıklarını belirterek "2026 içerisinde ilk trenimizi raylara indirerek test sürecini başlatacağız." ifadelerini kullandı.
577 YOLCU KAPASİTELİ OLACAK
Bakan Uraloğlu, trenin iç donatısında sona yaklaştıklarını ve ince işlerini yaptıklarını belirterek "Alüminyum gövdeli 8 araçtan oluşacak Milli Elektrikli Hızlı Tren setlerimiz toplam 577 yolcu kapasiteli olacak." şeklinde konuştu.
MEVCUT VE GELECEKTE VAR OLACAK İHTİYAÇLARI KARŞILAMAK ÜZERE TASARLANDI
Uraloğlu ayrıca, seti oluşturan araçların; yolcu konforunu ve güvenliğini sağlayan tren kontrol ve izleme sistemi, otomatik tren durdurma sistemi, elektromekanik yolcu giriş kapıları, tam otomatik iklimlendirme, yangın ihbar, işitsel ve görsel yolcu bilgilendirme ve kamera sistemleri ile donatıldığını söyledi.
Uraloğlu, trende yolcular için seyahat esnasında rahatlıkla kullanabilecekleri Wi-Fi erişimi, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecekleri otomatlar ve mutfak bölümü olacağını söyleyerek "Ayrıca bu aracımızda engelli yolcular için iki adet yolcu bölmesi ve tekerlekli sandalyeleriyle platformdan araca ve araçtan platforma indirilip bindirilmesini sağlayan asansörler de yer alacak. Trenlerimizi, yüksek konfor ve inovasyon ile mevcut ve gelecekte var olacak ihtiyaçları karşılamak üzere tasarladık." ifadelerini kullandı.
YÜZDE 90 FİZİKİ İLERLEME GERÇEKLEŞTİ
Bakan Uraloğlu, ilk setin üretiminde yüzde 90 fiziki ilerlemeye ulaştıklarını belirterek "Proje kapsamında 2026-2028 yılları arasında toplam biri prototip olmak üzere toplam 15 set üretmeyi planlıyoruz. Şu anda YHT hatlarımızda 31 setin hizmet verdiğini düşünürsek neredeyse yarısı kadar milli trenlerimizi de üretmiş olacağız." açıklamasında bulundu.
