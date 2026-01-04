Enerji güvencesine stratejik takviye! Azerbaycan ile tarihi gaz anlaşması





"MUVAFFAK OLURSAK DİYARBAKIR'IN ÇOK BÜYÜK POTANSİYELİ VAR"



Diyarbakır'daki kaya petrolü aramalarıyla ilgili de bilgi veren Bayraktar, bu yıl ilk yatay sondajı yapacaklarına ifade ederek, "Üç yıllık bir planlamamız var. Toplam 24 kuyuda bunu yapmayı hedefliyoruz. Muvaffak olursak Diyarbakır'ın bu anlamda çok büyük potansiyeli var. Gabar'ın daha ötesine bizi geçirebilecek bir potansiyele sahip. Ayrıca Somali'deki sahadan da ümitliyiz. Yaklaşık su derinliği 3,5 kilometre. Yani, deniz tabanına inmeniz için 3,5 kilometre lazım. Deniz tabanına indikten sonra da bir 3,5 kilometre daha derinlik var. 7 kilometrelik bir sondaj yapacağız. Bunun yanı sıra Sinop ve Trakya santralleri için de çalışmalarımız, müzakerelerimiz devam ediyor. Oralarda da 2026 karar yılı olabilir, onun için 2026 kritik bir yıl. Buralarda artık hangi teknoloji ve hangi ülkeyle yürüyeceğimizin adının konacağı yıl olmasını hedefliyoruz" şeklinde konuştu.