İşini kuracak engelliye 735 bin TL hibe

Yeni iş kuracak engelli ve eski hükümlüler için hibe desteği artırıldı. Hibe teşvikinde başvurular başladı. İşgücü kaybı yüzde 40 olduğu sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmiş kişiler ile bazı suçları işlememiş eski hükümlü niteliğindekiler hibe desteğinden yararlanıyor. E-devlet üzerinden kabul edilen başvurular neticesinde destek ödemesi yapılıyor. Destek ödemeleri kapsamında; kendi işini kurmak isteyen engelliler için 735 bin TL, eski hükümlüler için de 550 bin TL hibe verilecek. İş gücü piyasasında çalışma imkânı kısıtlı olan engellilere yönelik korumalı iş yerlerinin kapasitesini artırmak amacıyla 905 bin TL'ye kadar kuruluş sermayesi ödenecek.





SON GÜN 16 OCAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımıza yönelik uyguladığımız hibe desteğini artırdık. Son gün 16 Ocak" açıklamasında bulundu. Yeni yılda da istihdama ve üretime tam destek olmaya devam edeceklerini dile getiren Işıkhan, "Erişilebilir ve etkin hizmetlerimiz ile dezavantajlı grupların hem iş hayatına hem de sosyal hayata katılımını güçlendiriyoruz" değerlendirmesini yaptı.

NASIL BAŞVURULUR?

Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücü kaybının en az yüzde 40 olduğu "Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları" ile belgelenen kişiler, üretime katkıda bulunarak öncelikle kendi geçimlerini sağlamak sonra da ilave istihdam oluşturmak amacıyla hazırlayacakları projelerle e-Devlet üzerinden "Engelli Kendi İşini Kurma Hibe Desteği" kapsamında başvuruda bulunabiliyor. Hazırladıkları projelere, kuruluş işlemleri, işletme gideri, demirbaş desteği alabiliyor. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmayan hükümlülere de destekler veriliyor.





KİMLER ALABİLİR?

Kendi işini kurmak isteyen engellilerin hibe desteğinden yararlanabilmesi için İŞKUR'a kayıtlı olması, bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az yüzde 40'ından yoksun olduğunu "Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları" ile belgelendirmesi, 18 yaşını tamamlamış olması, hangi sebeple olursa olsun emekli olmaması, kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme bulunmaması, işyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmesi, girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olması, kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olması gerekiyor.



ENGELLİ VATANDAŞA ÖTV'SİZ ARAÇ

2026 yılı itibarıyla ÖTV muafiyetli araç alımında geçerli üst fiyat limiti 584 bin lira artırılarak 2 milyon 873 bin TL oldu. Yeni düzenleme, engelli vatandaşların ÖTV istisnası kapsamında satın alabileceği otomobil sayısını artırdı. Togg T10X, Togg T10F, Fiat Egea ailesi, Renault Clio, Renault Megane, Renault Duster, Hyundai i10, Hyundai i20, Hyundai Bayon, Toyota C-HR, Toyota Corolla ÖTV muafiyetli araçlar arasına girdi. Yıl içerisinde Renault'un Bursa'da üretimine başlaması beklenen SUV modeli Boreal ile Hyundai'nin İzmit'te üreteceği Ioniq 3'ün de listeye dahil edilmesi öngörülüyor. Ayrıca, Bursa'da üretilecek yeni nesil Clio'nun da ÖTV muafiyeti kapsamına girmesi bekleniyor.