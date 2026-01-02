Emekli maaşlarında kritik eşik! 16.881 TL ve üzeri için zam senaryoları netleşiyor
Asgari ücret artışının ardından SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin 2026 maaş zammına ilişkin beklentiler güçlenirken, 5 farklı oran ve olası refah payı ihtimali masadaki yerini aldı. Mevcut maaşı 16.881–19.000 TL aralığında olan emekliler için yeni maaş hesaplamaları tabloya yansıdı.
Yeni yılda yaklaşık 17 milyon emeklinin alacağı zammın belli olmasına günler kaldı. Asgari ücrete yapılan yüzde 27'lik zammın ardından gözler emekli maaşı artışlarına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur'lular için 2026 emekli zammı, 6 aylık TÜFE verilerinin açıklanmasıyla kesinlik kazanacak. 16.881 TL olan en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı merak konusu olurken, bugüne kadar yapılan yıl sonu enflasyon tahminlerine göre 5 tablo ortaya çıkıyor.
ZAM İÇİN GÖZLER 5 OCAK'TA
SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda iki kez 6 aylık enflasyon oranına göre zam alıyor. TÜFE, temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55, Kasım ayı için ise yüzde 0.87 oldu. Yıllık enflasyon oranı yüzde 31.07 olarak şekillenirken, 5 aylık enflasyon yüzde 11.21 oldu.
Gözler şimdi 5 Ocak'ta 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak Aralık ayı enflasyon oranına çevrildi.
EN AZ YÜZDE 11,21 ZAM CEPTE
5 aylık enflasyon verilerine göre en düşük emekli maaşına en az yüzde 11,21 oranında zam yapılacak. Bu hesaplamaya göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 773 TL'ye çıkacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI TBMM GÜNDEMİNE GELİYOR
Kök maaşı düşük olan emeklilerin enflasyona ezilmemesi için son yıllarda en düşük emekli maaşı TBMM'de düzenlenen yasa ile belirleniyor. Bu nedenle düzenlemenin torba yasa teklifi içinde Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor.
Meclis'in ilk işi yeni yılda en düşük emekli maaşı teklifini hızla yasalaştırılıp ocak ayında emeklilerin zamlı maaşını alması olacak.
Refah payı verilmemesi halinde en düşük emeklilik maaşının yüzde 12-13 artışla 19 bin lira civarında yükselmesi bekleniyor.
1. SENARYO
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 31 ila yüzde 33 olarak açıklamıştı. Buna göre ortalama olarak yıllık enflasyon yüzde 32 olacak. 6 aylık enflasyon ise yüzde 13,14 olacak. Böylelikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarına yüzde 13,14 zam alacak.
En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 19 bin 99 TL'ye çıkacak.
2. SENARYO
Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıllık enflasyon 31,17 olacak, 6 aylık enflasyon ise yüzde 12,42 olarak gerçekleşecek.
Bu hesaplamaya göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 977 TL'ye çıkacak.
3. SENARYO
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yıl sonu enflasyonu için yüzde 31 oranına işaret etmişti. Bakan Şimşek'in açıklamasına göre 6 aylık enflasyon yüzde 12,28 olacak.
Bu hesaplamaya göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 953 TL'ye çıkacak.
4. SENARYO
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise gelecek yıl yüzde enflasyonun yüzde 20'li rakamlara ulaşacağını vurgulayarak yıl sonu için yüzde 30 enflasyon beklediklerini açıkladı.
Buna göre 6 aylık enflasyon 11,42 olacak. Bu hesaplamaya göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 808 TL'ye çıkacak.
5. SENARYO
AA Finans'ın aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 33 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin aralıkta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96 oldu. Ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri yüzde 0,55 ile yüzde 1,24 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 0,96) bir önceki ay yüzde 31,07 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 31'e ineceği öngörülüyor
Bu da yıllık enflasyonun Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamasına yakın bir oranda gerçekleşmesi anlamına geliyor.
Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 12,28 olacak, en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 953 TL'ye çıkacak.
Ekonomistlerin yüzde 0,55'lik enflasyon beklentisine göre ise toplam zam oranı yüzde 11,81 olacak, yüzde 1,24 olması halinde ise toplam zam oranı yüzde 12,58'e çıkacak.
Ekonomistlerin beklentisine göre en düşük emekli maaşı en az 18,874 TL 65 kuruş, en çok ise 19 bin 4 TL 63 kuruş olacak.
İşte 5 zam oranına göre emekli maaşları için en düşük ve en yüksek rakamlar...
|Mevcut Maaş
|5 Aylık Enflasyon %11,21
|%13,14
|%12,42
|%12,28
|%11,42
|%12,58
|16.881
|18.773
|19.099
|18.977
|18.954
|18.809
|18.875
|17.000
|18.905
|19.233
|19.111
|19.087
|18.941
|19.138
|17.500
|19.461
|19.799
|19.673
|19.649
|19.498
|19.701
|18.000
|20.017
|20.365
|20.235
|20.210
|20.056
|20.264
|18.500
|20.573
|20.930
|20.797
|20.771
|20.612
|20.827
|19.000
|21.129
|21.496
|21.359
|21.333
|21.169
|21.390
|19.500
|21.685
|22.062
|21.921
|21.894
|21.727
|21.953
|20.000
|22.242
|22.628
|22.484
|22.456
|22.284
|22.516
|21.000
|23.354
|23.759
|23.608
|23.578
|23.398
|23.641
|22.000
|24.466
|24.890
|24.732
|24.701
|24.512
|24.767
|23.000
|25.578
|26.022
|25.856
|25.824
|25.626
|25.893
|24.000
|26.690
|27.153
|26.980
|26.947
|26.740
|27.019
|25.000
|27.802
|28.285
|28.105
|28.070
|27.855
|28.145
|26.000
|28.914
|29.416
|29.229
|29.193
|28.969
|29.270
|27.000
|30.026
|30.547
|30.353
|30.315
|30.083
|30.396
|28.000
|31.138
|31.679
|31.477
|31.438
|31.197
|31.522
|29.000
|32.250
|32.810
|32.601
|32.561
|32.311
|32.648
|30.000
|33.363
|33.942
|33.726
|33.684
|33.426
|33.774
EMEKLİLER İÇİN REFAH PAYI FORMÜLÜ
Memur ve memur emeklilerine yapılan zam ile SSK ve BAĞ-KUR emeklileri arasında yaklaşık 6,5 puanlık bir fark oluşması bekleniyor. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, refah payı uygulamasını hayata geçirerek iki rakamı (memur ve işçi emekli maaş artış oranı) ocak ayında eşitlemişti.
Yüzde 6,5 oranında refah payı ile emekli maaşına yapılacak zam oranı en fazla yüzde 19,64, en az yüzde 17,92'ye çıkması muhtemel.
Refah payı ile birlikte 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşı en fazla 20 bin 196 TL'ye, en az ise 19 bin 906 liraya yükselecek.
Ancak son dakikada bir değişiklik olmazsa refah payı uygulamasının bu yıl yapılması beklenmiyor.
Refah payı ile birlikte örnek maaş zam tablosu şu şekilde:
|Mevcut Maaş
|5 Aylık Enflasyon %11,21
|%19,64
|%18,92
|%18,78
|%17,92
|16.881
|18.773
|20.196
|20.074
|20.051
|19.906
|17.000
|18.905
|20.338
|20.216
|20.192
|20.046
|17.500
|19.461
|20.937
|20.811
|20.786
|20.636
|18.000
|20.017
|21.535
|21.405
|21.380
|21.225
|18.500
|20.573
|22.133
|22.000
|21.974
|21.815
|19.000
|21.129
|22.731
|22.594
|22.568
|22.404
|19.500
|21.685
|23.329
|23.189
|23.162
|22.994
|20.000
|22.242
|23.928
|23.784
|23.756
|23.584
|21.000
|23.354
|25.124
|24.973
|24.943
|24.763
|22.000
|24.466
|26.320
|26.162
|26.131
|25.942
|23.000
|25.578
|27.517
|27.351
|27.319
|27.121
|24.000
|26.690
|28.713
|28.540
|28.507
|28.300
|25.000
|27.802
|29.910
|29.730
|29.695
|29.480
|26.000
|28.914
|31.106
|30.919
|30.882
|30.659
|27.000
|30.026
|32.302
|32.108
|32.070
|31.838
|28.000
|31.138
|33.499
|33.297
|33.258
|33.017
|29.000
|32.250
|34.695
|34.486
|34.446
|34.196
|30.000
|33.363
|35.892
|35.676
|35.634
|35.376
