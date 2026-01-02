Emekli maaşlarında kritik eşik! 16.881 TL ve üzeri için zam senaryoları netleşiyor

02 Ocak 2026, Cuma
Asgari ücret artışının ardından SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin 2026 maaş zammına ilişkin beklentiler güçlenirken, 5 farklı oran ve olası refah payı ihtimali masadaki yerini aldı. Mevcut maaşı 16.881–19.000 TL aralığında olan emekliler için yeni maaş hesaplamaları tabloya yansıdı.

Yeni yılda yaklaşık 17 milyon emeklinin alacağı zammın belli olmasına günler kaldı. Asgari ücrete yapılan yüzde 27'lik zammın ardından gözler emekli maaşı artışlarına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur'lular için 2026 emekli zammı, 6 aylık TÜFE verilerinin açıklanmasıyla kesinlik kazanacak. 16.881 TL olan en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı merak konusu olurken, bugüne kadar yapılan yıl sonu enflasyon tahminlerine göre 5 tablo ortaya çıkıyor.

ZAM İÇİN GÖZLER 5 OCAK'TA

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda iki kez 6 aylık enflasyon oranına göre zam alıyor. TÜFE, temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55, Kasım ayı için ise yüzde 0.87 oldu. Yıllık enflasyon oranı yüzde 31.07 olarak şekillenirken, 5 aylık enflasyon yüzde 11.21 oldu.

Gözler şimdi 5 Ocak'ta 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak Aralık ayı enflasyon oranına çevrildi.

EN AZ YÜZDE 11,21 ZAM CEPTE

5 aylık enflasyon verilerine göre en düşük emekli maaşına en az yüzde 11,21 oranında zam yapılacak. Bu hesaplamaya göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 773 TL'ye çıkacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI TBMM GÜNDEMİNE GELİYOR

Kök maaşı düşük olan emeklilerin enflasyona ezilmemesi için son yıllarda en düşük emekli maaşı TBMM'de düzenlenen yasa ile belirleniyor. Bu nedenle düzenlemenin torba yasa teklifi içinde Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor.

Meclis'in ilk işi yeni yılda en düşük emekli maaşı teklifini hızla yasalaştırılıp ocak ayında emeklilerin zamlı maaşını alması olacak.

Refah payı verilmemesi halinde en düşük emeklilik maaşının yüzde 12-13 artışla 19 bin lira civarında yükselmesi bekleniyor.

1. SENARYO

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 31 ila yüzde 33 olarak açıklamıştı. Buna göre ortalama olarak yıllık enflasyon yüzde 32 olacak. 6 aylık enflasyon ise yüzde 13,14 olacak. Böylelikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarına yüzde 13,14 zam alacak.

En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 19 bin 99 TL'ye çıkacak.

2. SENARYO

Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıllık enflasyon 31,17 olacak, 6 aylık enflasyon ise yüzde 12,42 olarak gerçekleşecek.

Bu hesaplamaya göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 977 TL'ye çıkacak.

3. SENARYO

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yıl sonu enflasyonu için yüzde 31 oranına işaret etmişti. Bakan Şimşek'in açıklamasına göre 6 aylık enflasyon yüzde 12,28 olacak.

Bu hesaplamaya göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 953 TL'ye çıkacak.

4. SENARYO

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise gelecek yıl yüzde enflasyonun yüzde 20'li rakamlara ulaşacağını vurgulayarak yıl sonu için yüzde 30 enflasyon beklediklerini açıkladı.

Buna göre 6 aylık enflasyon 11,42 olacak. Bu hesaplamaya göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 808 TL'ye çıkacak.

5. SENARYO

AA Finans'ın aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 33 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin aralıkta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96 oldu. Ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri yüzde 0,55 ile yüzde 1,24 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 0,96) bir önceki ay yüzde 31,07 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 31'e ineceği öngörülüyor

Bu da yıllık enflasyonun Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamasına yakın bir oranda gerçekleşmesi anlamına geliyor.

Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 12,28 olacak, en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 953 TL'ye çıkacak.

Ekonomistlerin yüzde 0,55'lik enflasyon beklentisine göre ise toplam zam oranı yüzde 11,81 olacak, yüzde 1,24 olması halinde ise toplam zam oranı yüzde 12,58'e çıkacak.

Ekonomistlerin beklentisine göre en düşük emekli maaşı en az 18,874 TL 65 kuruş, en çok ise 19 bin 4 TL 63 kuruş olacak.

İşte 5 zam oranına göre emekli maaşları için en düşük ve en yüksek rakamlar...

Mevcut Maaş 5 Aylık Enflasyon %11,21 %13,14 %12,42 %12,28 %11,42 %12,58
16.881 18.773 19.099 18.977 18.954 18.809 18.875
17.000 18.905 19.233 19.111 19.087 18.941 19.138
17.500 19.461 19.799 19.673 19.649 19.498 19.701
18.000 20.017 20.365 20.235 20.210 20.056 20.264
18.500 20.573 20.930 20.797 20.771 20.612 20.827
19.000 21.129 21.496 21.359 21.333 21.169 21.390
19.500 21.685 22.062 21.921 21.894 21.727 21.953
20.000 22.242 22.628 22.484 22.456 22.284 22.516
21.000 23.354 23.759 23.608 23.578 23.398 23.641
22.000 24.466 24.890 24.732 24.701 24.512 24.767
23.000 25.578 26.022 25.856 25.824 25.626 25.893
24.000 26.690 27.153 26.980 26.947 26.740 27.019
25.000 27.802 28.285 28.105 28.070 27.855 28.145
26.000 28.914 29.416 29.229 29.193 28.969 29.270
27.000 30.026 30.547 30.353 30.315 30.083 30.396
28.000 31.138 31.679 31.477 31.438 31.197 31.522
29.000 32.250 32.810 32.601 32.561 32.311 32.648
30.000 33.363 33.942 33.726 33.684 33.426 33.774

EMEKLİLER İÇİN REFAH PAYI FORMÜLÜ

Memur ve memur emeklilerine yapılan zam ile SSK ve BAĞ-KUR emeklileri arasında yaklaşık 6,5 puanlık bir fark oluşması bekleniyor. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, refah payı uygulamasını hayata geçirerek iki rakamı (memur ve işçi emekli maaş artış oranı) ocak ayında eşitlemişti.

Yüzde 6,5 oranında refah payı ile emekli maaşına yapılacak zam oranı en fazla yüzde 19,64, en az yüzde 17,92'ye çıkması muhtemel.

Refah payı ile birlikte 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşı en fazla 20 bin 196 TL'ye, en az ise 19 bin 906 liraya yükselecek.

Ancak son dakikada bir değişiklik olmazsa refah payı uygulamasının bu yıl yapılması beklenmiyor.

Refah payı ile birlikte örnek maaş zam tablosu şu şekilde:

Mevcut Maaş 5 Aylık Enflasyon %11,21 %19,64 %18,92 %18,78 %17,92
16.881 18.773 20.196 20.074 20.051 19.906
17.000 18.905 20.338 20.216 20.192 20.046
17.500 19.461 20.937 20.811 20.786 20.636
18.000 20.017 21.535 21.405 21.380 21.225
18.500 20.573 22.133 22.000 21.974 21.815
19.000 21.129 22.731 22.594 22.568 22.404
19.500 21.685 23.329 23.189 23.162 22.994
20.000 22.242 23.928 23.784 23.756 23.584
21.000 23.354 25.124 24.973 24.943 24.763
22.000 24.466 26.320 26.162 26.131 25.942
23.000 25.578 27.517 27.351 27.319 27.121
24.000 26.690 28.713 28.540 28.507 28.300
25.000 27.802 29.910 29.730 29.695 29.480
26.000 28.914 31.106 30.919 30.882 30.659
27.000 30.026 32.302 32.108 32.070 31.838
28.000 31.138 33.499 33.297 33.258 33.017
29.000 32.250 34.695 34.486 34.446 34.196
30.000 33.363 35.892 35.676 35.634 35.376
