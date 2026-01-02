Borsa güne yükselişle başladı! İşte en çok kazandıran endeks...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 artışla 11.296,52 puandan başladı. Öte yandan sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,84 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,51 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
Çarşamba günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 yükselişle 11.261,52 puandan tamamlamıştı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 35 puan ve yüzde 0,31 artışla 11.296,52 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,46 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,40 değer kaybetti.
Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,84 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,51 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
Küresel piyasalarda, yılın ilk işlem gününde teknoloji hisselerinin öncülüğünde pozitif bir seyir izleniyor. Yeni yıl tatilinin olduğu haftada likidite sınırlı kalmayı sürdürürken, yatırımcıların işlemlere yeniden başlamasıyla gelecek hafta piyasalardaki hacmin yükselmesi bekleniyor.
Bir süredir piyasaların odağında bulunan teknoloji hisselerinde "yüksek değerleme" endişeleri yılın ilk işlem gününde yerini alıcılı bir seyre bırakırken, vadeli işlemlerde ABD'li teknoloji hisselerindeki yükseliş dikkati çekiyor.
Analistler, yeni yılda birçok Wall Street analistinin ABD piyasaları için iyimser tahminler yapmasının da risk iştahı üzerinde etkili olduğunu belirterek, mayıs ayında göreve başlayacak yeni ABD Merkez Bankası (Fed) başkanının da netleşmesiyle gelecek dönemde daha olumlu bir havanın ortaya çıkabileceğini söyledi.
Fed başkanının kim olacağına yönelik belirsizlikler ise hala varlığını koruyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği Fed başkan adayını bu ay içinde açıklaması bekleniyor.
Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 puanın direnç, 11.200 ve 11.100 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.
