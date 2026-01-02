Bakan Şimşek duyurdu! PMI 2025’in en yüksek seviyesine çıktı

02 Ocak 2026, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.01.2026 16:22
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek son iki ayda artarak imalat sanayisinde toparlanmanın sürdüğünü gösteren Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI), aralıkta 2025 yılının en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı.

Grafik- Bakan Şimşek'in paylaştığı verilerGrafik- Bakan Şimşek'in paylaştığı veriler

Bakan Şimşek'in açıklamasının tamamı şu şekilde:

İyileşen küresel görünüm, dezenflasyon süreci ile birlikte destekleyici yurtiçi finansal koşullar ve aktif sanayi politikalarımızın 2026 yılında sanayi üretimini desteklemesini bekliyoruz.

