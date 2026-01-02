Bakan Şimşek duyurdu! PMI 2025’in en yüksek seviyesine çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek son iki ayda artarak imalat sanayisinde toparlanmanın sürdüğünü gösteren Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI), aralıkta 2025 yılının en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı.