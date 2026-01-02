Bakan Şimşek duyurdu! PMI 2025'in en yüksek seviyesine çıktı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.01.2026 16:22
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek son iki ayda artarak imalat sanayisinde toparlanmanın sürdüğünü gösteren Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI), aralıkta 2025 yılının en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı.
Bakan Şimşek'in açıklamasının tamamı şu şekilde:
İyileşen küresel görünüm, dezenflasyon süreci ile birlikte destekleyici yurtiçi finansal koşullar ve aktif sanayi politikalarımızın 2026 yılında sanayi üretimini desteklemesini bekliyoruz.
