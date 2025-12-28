Doğal gaz ve elektriğe 2026’da zam gelecek mi? Avrupa’nın en ucuzu Türkiye’de

İSVEÇ 12 KAT PAHALI



Türkiye'de doğal gaz kilovatsaat başına 2.91 euroya tüketilirken, birçok Avrupa ülkesi Türkiye'deki fiyatların çok üzerinde fiyata konutlara doğal gaz sunuyor.

Buna göre Avrupa'da 34.40 euro ile doğal gazı en pahalı kullanan ülke İsveç olurken, onu sırasıyla 17.44 euro ile Hollanda, 15.78 euro ile İsviçre, 14.01 euro ile Portekiz, 13.35 euro ile İtalya ve 12.98 euro ile Fransa izledi. doğal gazın Türkiye'ye göre İsveç'te 12 kat, Hollanda'da 6 kat, İsviçre'de 5.5 kat, Portekiz, İtalya ve Fransa'da 5 kat daha pahalı olduğu görüldü.