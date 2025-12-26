Türk dizileri dünya pazarında! Bakan Ersoy açıkladı: Dizi ihracatından elde edilen gelir 1 milyar doları geçti

"DİZİ İHRACATINDAN ELDE EDİLEN GELİR 1 MİLYAR DOLAR"

Bakan Ersoy, konuşmasının devamında, Türk dizilerinin dünyada 1 milyar kişi tarafından izlendiğini aktararak, dizi ihracatından elde edilen gelirin 1 milyar doları geçtiğine dikkat çekti. Ersoy, "Türk dizileri bugün; Latin Amerika'dan Orta Doğu'ya, Avrupa'dan Asya'ya uzanan geniş bir coğrafyada izleniyor. Özellikle Avrupa ülkelerinde Fransa, İspanya, İtalya'da önemli bir izleyici kitlesine sahibiz. Kuzey Avrupa ülkelerinde her geçen gün artan bir seyirci potansiyeli Türk dizileri ile tanışıyor. Kısacası Türk dizileri 170'e yakın ülkede, yaklaşık 1 milyar insan tarafından düzenli olarak takip ediliyor. Dizi sektörümüzün ülke ekonomimize katkısı da yadsınamayacak düzeyde. Son gelen bilgilere göre dizi ihracatından elde edilen gelir 1 milyar doları geçmiş durumda" dedi.

"DİZİLERDE OYNAMAK MİLLİ FORMAYI GİYMEK GİBİDİR"

Öte yandan Bakan Ersoy, Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı'nın bugüne kadar dünyanın her yerinde reklam filmleri ile tanıtım yaptığına dikkat çekerek, "Hatta ABD başkanlık yarışından uluslararası spor organizasyonlarına kadar her noktada milyarlarca kişi Türkiye'yi izledi... Bundan sonra bu reklam filmlerinin yanında mini dizilerle, bugüne kadar ulaşamadığımız yeni turizm pazarlarına da ulaşacağız. Bu dizilerde oynamak, milli formayı giymek gibidir. Bu dizilerin yapımını üstlenen firmalarımız, bu projelerde görev alan sanatçılarımız, senaristlerimiz, müzisyenlerimiz ve kamera arkası ekiplerimiz milli formayı giymiştir. Bugün bu milli formayı ilk giyen kıymetli yapımcı ve sanatçı arkadaşlarımızla birlikteyiz. Yeni tanıtım stratejimizin daha ilk yılında, gösterime girdiği andan itibaren izlenme rekorları kıran 4 mini dizimiz var. Çünkü adeta milli formayı giyerek elini taşın altına koyan starlarımız; dünyanın her yerinde çok bilinen, çok sevilen ve çok takip edilen yıldızlardır. Yani artık dünyaca ünlü şehirlerimizi, dünyaca ünlü starlarımız tanıtıyor. Aynı şekilde Türk dizi sektörünün dünyaya açılımında önde gelen yapım şirketlerinden olan Ay Yapım ve Med Yapım da sahip oldukları son derece güçlü bir uluslararası network ile yeni tanıtım stratejimizde önemli bir rol üstlenmiştir" dedi.