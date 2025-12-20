Emlak vergisine üst sınır!
Yeni düzenlemeyle emlak vergisine üst sınır getirildi. Buna göre, 2026 yılı için hesaplanacak bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılına ait vergi değerlerinin iki katını aşamayacak.
Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik öngören düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni kanunla emlak vergisine üst sınır getirildi. Buna göre, 2025'te 2026 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri dikkate alınarak vergi değeri 2026 yılı için hesaplanan bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılına ait vergi değerlerinin iki kat fazlasını geçemeyecek. Vergi değerinin tadil edilmesi durumunda, mükellefiyet tesisi gereken hallerde bina ve arazi vergi değerlerinin hesaplamasında, 2026 yılında uygulanmak üzere 2025'e takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri esas alınacak. Esas alınan bu değerler, ilk yıl 2025 yılına ilişkin uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin 2 kat fazlasını geçemeyecek. Takip eden 2027, 2028 ve 2029'da asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri, aynı hüküm üzerinden hesaplanacak.
HARÇ İSTİSNASI KALKTI
Noterde yapılan sıfır araçların ilk tescili işlemlerinden ve tescil edilmiş araçların (ikinci el araçların) satış ve devrine ilişkin işlemlerden, 1.000 liradan az olmamak üzere satış ve devir bedeli üzerinden nispi noter harcı alınacak. Tescil edilmiş araçların ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi bulunanlara yapılan satış ve devirlerinde bu harç alınmayacak. Konutlar hariç olmak üzere kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan borçların faizleri ile konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süreyle iktisap bedelinin yüzde 5'i gider olarak indirilebilecek. Geçici vergi mükellefiyeti bulunan mükelleflerin kazançları 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlerle tespit edilebilecek. Böylece dördüncü geçici vergi dönemi sisteme dahil edilerek bu dönem faaliyet sonuçlarını içeren geçici vergi beyannamesi alınması sağlanacak.
TAHVİL, BONO VE KİRA SERTİFİKALARINDA SIFIR STOPAJ DEVAM EDECEK
Öte yandan dün Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, devlet tahvili, hazine bonosu ve Hazine tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirlerde uygulanan yüzde sıfır stopaj oranı, Cumhurbaşkanı Kararı ile 30 Haziran 2026'ya kadar uzatıldı.
YETKİ BELGESİ İÇİN HARÇ
Her yıl için kuyum ticaretiyle iştigal edilebilmesi için şubeler dahil kuyum işletmeleri adına düzenlenen yetki belgelerinden 30 bin lira, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edilebilmesi için şubeler dahil işletme adına düzenlenen yetki belgeleri ile taşınmaz ticaretiyle iştigal edilebilmesi için şubeler dahil işletme ve sözleşmeli işletmeler adına düzenlenen yetki belgelerinden 20 bin lira alınacak. Bu harçlar, büyükşehir belediyesi olan illerde, bir önceki takvim yılının son günü itibarıyla Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanmış son verilere göre nüfusu 30 bini geçmeyen ilçeler hariç olmak üzere bir kat artırımlı uygulanacak. Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşlarına ait ruhsatnamelerde her yıl için muayenehane uygunluk belgesi 20 bin, özel poliklinik ruhsatnamesi 30 bin, özel tıp merkezi ruhsatnamesi 50 bin lira olacak. Ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşlarına ait ruhsatnameler çerçevesinde ise her yıl için alınacak bedel, ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinden 20 bin, ağız ve diş sağlığı polikliniklerinden 30 bin, ağız ve diş sağlığı merkezlerinden 40 bin lira olacak.
