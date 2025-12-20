Emlak vergisine üst sınır!

TAHVİL, BONO VE KİRA SERTİFİKALARINDA SIFIR STOPAJ DEVAM EDECEK

Öte yandan dün Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, devlet tahvili, hazine bonosu ve Hazine tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirlerde uygulanan yüzde sıfır stopaj oranı, Cumhurbaşkanı Kararı ile 30 Haziran 2026'ya kadar uzatıldı.

YETKİ BELGESİ İÇİN HARÇ

Her yıl için kuyum ticaretiyle iştigal edilebilmesi için şubeler dahil kuyum işletmeleri adına düzenlenen yetki belgelerinden 30 bin lira, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edilebilmesi için şubeler dahil işletme adına düzenlenen yetki belgeleri ile taşınmaz ticaretiyle iştigal edilebilmesi için şubeler dahil işletme ve sözleşmeli işletmeler adına düzenlenen yetki belgelerinden 20 bin lira alınacak. Bu harçlar, büyükşehir belediyesi olan illerde, bir önceki takvim yılının son günü itibarıyla Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanmış son verilere göre nüfusu 30 bini geçmeyen ilçeler hariç olmak üzere bir kat artırımlı uygulanacak. Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşlarına ait ruhsatnamelerde her yıl için muayenehane uygunluk belgesi 20 bin, özel poliklinik ruhsatnamesi 30 bin, özel tıp merkezi ruhsatnamesi 50 bin lira olacak. Ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşlarına ait ruhsatnameler çerçevesinde ise her yıl için alınacak bedel, ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinden 20 bin, ağız ve diş sağlığı polikliniklerinden 30 bin, ağız ve diş sağlığı merkezlerinden 40 bin lira olacak.