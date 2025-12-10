10 Aralık 2025, Çarşamba
Bakan Mehmet Şimşek'ten sanayi üretimi açıklaması: Göstergeler ılımlı artışa işaret ediyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.12.2025 14:07
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretimi istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Şimşek, "Ekim ayında sanayi üretimi, özellikle sermaye malı üretimi ve yüksek teknolojili sektörlerin katkısıyla yıllık bazda büyürken aylık bazda sınırlı geriledi. Öncü göstergeler, kasım ayında üretimin ılımlı artışına işaret ediyor. Sanayimizi ileri teknolojiye, yüksek katma değere, nitelikli istihdama ve sürdürülebilirliğe dayalı bir yapıya dönüştürürken, zayıf seyreden emek yoğun sektörlere yönelik desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

