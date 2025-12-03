Memur ve emekli zammında geri sayım! Kasım ayı enflasyonu belli oluyor
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü TÜİK'in saat 10.00'da açıklayacağı kasım enflasyon rakamlarına çevrildi. Yılın ikinci yarısına ait beşinci enflasyon verisi maaş artışlarındaki farkı büyük oranda netleştirecek. Peki uzmanların enflasyon tahmini yüzde kaç? İşte detaylar...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün saat 10.00'da yılın ikinci yarısına ait beşinci enflasyon verisi olan kasım ayı rakamlarını duyuracak.
MEMUR VE EMEKLİNİN GÖZÜ BURADA
Milyonlarca memur ve emekli ise gözünü bu açıklamaya çevirmiş durumda. Çünkü açıklanacak veri, ocak ayında yapılacak maaş artışlarını belirleyecek 5 aylık enflasyon farkını büyük ölçüde netleştirecek.
SON RAKAMLAR NELER?
TÜFE'deki değişim ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,55 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 28,63 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,87 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 37,15 artış olarak gerçekleşti.
Tüketici Fiyat Endeksi yılın ikinci yarısında temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 artış kaydetmişti.
BEKLENTİLERİN ORTALAMASI YÜZDE 1,31
Kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 32 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin kasımda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,31 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1 ile yüzde 1,65 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,31) bir önceki ay yüzde 32,87 olan yıllık enflasyonun kasımda yüzde 31,65'e ineceği öngörülüyor.
