11. yargı paketinde fahiş fiyata yeni düzen: Tarifelere enflasyon freni geliyor
Meclis’e sunulan 11’inci yargı paketi, ekmekten taksi ücretlerine kadar birçok kalemde uygulanan tarifelerde yeni bir denetim mekanizması getiriyor. Paket; fiyat belirleme sürecinden erişim engelleme kararlarına ve dolandırıcılık davalarının yargılama yerlerine kadar birçok alanda değişiklik içeriyor.
Meclis'e sunulan 11. Yargı Paketi, günlük yaşamı doğrudan etkileyen fiyat tarifelerinde önemli değişiklikler öngörüyor. Ekmek, simit, dolmuş, taksi ve öğrenci servisi gibi hizmetlerin fiyatlandırılmasına ilişkin süreç yeniden şekillendirilecek.
FİYAT TARİFELERİNE "ENFLASYON HEDEFİ" KRİTERİ
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ve bağlı odalar tarafından hazırlanan tarife tekliflerine, ilgili bakanlık veya belediye tarafından itiraz gelmesi durumunda yeni bir uzlaşma komisyonu devreye girecek.
Komisionda; ticaret il müdürlüğü, defterdarlık, belediye temsilcileri, ilgili kamu birimleri, ticaret odası ve esnaf odaları temsilcileri yer alacak.
Yeni tarifeler belirlenirken:
-Güncel maliyet kalemleri
-Ortalama kâr oranları
-OVP'deki enflasyon hedefleri birlikte değerlendirilerek nihai fiyat belirlenecek.
İÇERİK ÇIKARMA KARARLARINDA SÜRE KISALIYOR
Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda, kişilik haklarının ihlali şikâyetlerine yönelik erişim engeli sürecinde düzenlemeye gidiliyor. Buna göre, ihlalin ilk bakışta açıkça anlaşılması durumunda, sulh ceza hâkimleri 24 saat içinde erişim engeli ve içerik çıkarma kararı verebilecek.
DOLANDIRICILIK DOSYALARI ASLİYE CEZAYA
Paket kapsamında, Türk Ceza Kanunu'ndaki nitelikli dolandırıcılık suçlarının yargılaması, artık Ağır Ceza Mahkemeleri yerine Asliye Ceza Mahkemeleri'nde görülecek. Bu değişikliğin dava süreçlerini hızlandırması bekleniyor.
SOSYAL AĞLARA UYARI: İÇERİK ÇIKARILMAZSA BANT DARALTILACAK
Sabah'ın haberine göre; Sosyal ağ sağlayıcılarının mahkeme kararına rağmen içerik çıkarmakta ısrar etmesi hâlinde, platformların bant genişliği daraltılabilecek. Yetkililer, bu adımın dijital mecralarda kararların uygulanabilirliğini artırmayı hedeflediğini belirtiyor.
