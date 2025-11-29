11. yargı paketinde fahiş fiyata yeni düzen: Tarifelere enflasyon freni geliyor

FİYAT TARİFELERİNE "ENFLASYON HEDEFİ" KRİTERİ

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ve bağlı odalar tarafından hazırlanan tarife tekliflerine, ilgili bakanlık veya belediye tarafından itiraz gelmesi durumunda yeni bir uzlaşma komisyonu devreye girecek.

Komisionda; ticaret il müdürlüğü, defterdarlık, belediye temsilcileri, ilgili kamu birimleri, ticaret odası ve esnaf odaları temsilcileri yer alacak.

Yeni tarifeler belirlenirken:

-Güncel maliyet kalemleri

-Ortalama kâr oranları

-OVP'deki enflasyon hedefleri birlikte değerlendirilerek nihai fiyat belirlenecek.