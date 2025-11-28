28 Kasım 2025, Cuma
Haberler Ekonomi Haberleri Doğum yardımı ödemeleri yatırılmaya başlandı! Bakan Göktaş duyurdu

Doğum yardımı ödemeleri yatırılmaya başlandı! Bakan Göktaş duyurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.11.2025 10:59
ABONE OL
Doğum yardımı ödemeleri yatırılmaya başlandı! Bakan Göktaş duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kasım ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Göktaş, program kapsamında bugüne kadar 637 bin anneye toplam 7,2 milyar lira ödeme yapıldığını da belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kasım ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir GöktaşAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

ÇOCUK YARDIMI DESTEĞİ ARTIRILDI

Bakan Göktaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarının güncellendiğini hatırlatarak, bu kapsamda 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verildiğini kaydetti.

Yeni doğan bebek (AA)Yeni doğan bebek (AA)

637 BİN ANNENİN HESABINA PARALAR YATIRILDI

Aile Yılı'nda vatandaşlara verilen önemli desteklerden birinin doğum yardımları olduğunu belirten Göktaş, "Bu kapsamda kasım ayı doğum yardımı ödemelerini bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırdık. Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 637 bin annenin hesabına 7,2 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk. Bakanlık olarak aile olmayı teşvik eden, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı, bilinçli aileleri güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ödemelerin bütün ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni doğan bebek (AA)Yeni doğan bebek (AA)

BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

Göktaş, doğum yardımı ödemelerinin çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz olarak devam edeceğini hatırlattı. Doğum yardımına başvuruların e-Devlet ve 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması üzerinden alındığını kaydeden Göktaş, başvurusu onaylanan ailelerin doğum yardımlarının yatırıldığı bilgisine 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması aracılığıyla da ulaşılabileceğini bildirdi.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör