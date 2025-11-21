Alman, Rus ve İngiliz turistler Türkiye’ye akın etti!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Ekim 2025 turizm istatistiklerini paylaştı (AHABER)

Bakan Ersoy, yılın ilk on aylık döneminde Türkiye'nin 55 milyon 676 bin 237 ziyaretçiyi ağırladığını, yabancı ziyaretçilerin ise 47 milyon 252 bin 314'ünü oluşturduğunu belirtti.