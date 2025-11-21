Alman, Rus ve İngiliz turistler Türkiye’ye akın etti!
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılı Ekim ayına ilişkin ziyaretçi istatistiklerini değerlendirdi. Bakan Ersoy, Ekim ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısının geçen yılın aynı ayına göre %4,32 artarak 5 milyon 683 bin 717’ye ulaştığını açıkladı.
Ekim ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında Almanya ve Rusya Federasyonu ilk iki sırada yer alırken, ekim ayında İngiltere üçüncü sırada konumlandı. Almanya'dan gelen ziyaretçi sayısı %6,20, Rusya Federasyonu'ndan gelen ziyaretçi sayısı ise %11,44 oranında artış gösterdi.
Bakan Ersoy, yılın ilk on aylık döneminde Türkiye'nin 55 milyon 676 bin 237 ziyaretçiyi ağırladığını, yabancı ziyaretçilerin ise 47 milyon 252 bin 314'ünü oluşturduğunu belirtti.
Bu dönemde ülkemize gelen ziyaretçilerin büyük çoğunluğunun turist niteliğinde olması da dikkat çekti; yabancı ziyaretçilerin %96,20'si kültür, gezi ve tatil amaçlı Türkiye'yi tercih etti.
Ersoy, açıklamasında Türkiye'nin uluslararası turizmdeki güçlü konumunu koruduğunu vurgulayarak, "Türkiye, ağırladığı ziyaretçi profili, turizm çeşitliliği ve dünya çapındaki marka değerini her geçen gün daha da güçlendirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
