Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz duyurdu: Turkcell ve Google'dan Türkiye'ye 3 milyar dolarlık yatırım
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Turkcell 1 milyar dolar yatırım yapmayı planlarken, Google Cloud'un 2 milyar dolar yatırım yapacak olması ülkemiz açısından memnuniyet verici. (Turkcell-Google Cloud) Toplamda 3 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. Önemli bir rakam, bu diğer yatırımları da tetikleyecek." dedi.
