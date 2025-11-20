Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz duyurdu: Turkcell ve Google’dan Türkiye’ye 3 milyar dolarlık yatırım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Turkcell 1 milyar dolar yatırım yapmayı planlarken, Google Cloud'un 2 milyar dolar yatırım yapacak olması ülkemiz açısından memnuniyet verici. (Turkcell-Google Cloud) Toplamda 3 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. Önemli bir rakam, bu diğer yatırımları da tetikleyecek." dedi.

Ayrıntılar geliyor...