20 Kasım 2025, Perşembe
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz duyurdu: Turkcell ve Google'dan Türkiye'ye 3 milyar dolarlık yatırım

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.11.2025 11:22 Güncelleme: 20.11.2025 11:25
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Turkcell'in 1 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını belirterek, "Google Cloud'un 2 milyar dolar yatırım yapacak olması ülkemiz açısından memnuniyet verici." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Turkcell 1 milyar dolar yatırım yapmayı planlarken, Google Cloud'un 2 milyar dolar yatırım yapacak olması ülkemiz açısından memnuniyet verici. (Turkcell-Google Cloud) Toplamda 3 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. Önemli bir rakam, bu diğer yatırımları da tetikleyecek." dedi.

