Türkiye’de milyoner sayısında büyük yükseliş! 9 ayda 728 bin kişi arttı

Bankalarda 1 milyon ve üzeri parası bulunan kişi sayısı ise 2 milyon 736 bin 415'e çıktı.



YURT DIŞI YERLEŞİKLERDE 9 AYDA 36 BİN 770 ARTIŞ

BDDK verilerine göre, hesabında 1 milyon lira veya üzeri para olan yurt dışı yerleşik mudilerin sayısı eylül itibarıyla 215 bin 764'e yükseldi. Söz konusu mudilerin sayısı aralık ayına göre 36 bin 770 kişi artarken, hesaplarındaki para miktarı 264 milyar 918 milyon lira yükseldi.



Yurt dışında yerleşik mudilerin bankalardaki mevduatlarının 409 milyar 511 milyon lirası yerel para, 894 milyar 851 milyon lirası yabancı para ve 74 milyar 881 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu.



Böylece yurt dışı yerleşik mudilerin toplam mevduatı 1 trilyon 379 milyar 243 milyon lira oldu.



Yurt dışında yerleşik söz konusu mudi başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 392,4 bin lira olarak hesaplandı.

