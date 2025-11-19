Piyasaların gözü Fed ve Nvidia’da! Satış baskısı sürecek mi?

Çin ve Japonya arasındaki gerilim Asya borsalarını da negatif etkiledi. (A Haber arşiv)



ASYA BORSALARI ÇİN HARİÇ SATICILI SEYREDİYOR

Asya tarafında da Çin hariç satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, beklenen Nvidia bilançosu bölgede yatırımcı odağında yer alıyor.



Japonya'da mali endişeler devam ederken, ülkenin Çin ile Tayvan gerginliği sürüyor. Bu doğrultuda Çinli ve Japon yetkililer, söz konusu gerginlik nedeniyle Pekin'de görüştü.



Dünkü görüşme hakkında Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning, yerel basına yaptığı açıklamada, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin açıklamalarının "uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal ettiğini" söyledi. Mao, Tokyo'nun Çin'i ilgilendiren konularda provokasyon yapmayı bırakması gerektiğini vurguladı.



Mao, Japonya Başbakanı Takaiçi'nin sözlerinin Çin ve Japonya arasındaki siyasi belgelerin ruhunu ciddi şekilde ihlal ettiğini ve siyasi temele kökten zarar verdiğini söyledi.



Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da çekirdek makine siparişleri eylülde aylık bazda yüzde 4,2, yıllık olarak da yüzde 11,6 artış kaydetti.



Öte yandan, Japonya'da tahvil piyasasına ilişkin endişeler artarken, ülkenin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,78'e kadar çıkarak 2008 yılından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.



Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin 110 milyar dolarlık bir teşvik paketi hazırlayacağına yönelik haberler ülkede enflasyonun daha da artacağı endişelerini artırırken tahvil piyasasında da satış baskısına neden oldu.



Analistler, tahvil faizleri arttıkça Japonya'nın borç yükünün de arttığını söyledi.



Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2, Güney Kore'de Kospi endeksi ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 düşerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yatay seyrediyor.



VİOP'TA ENDEKS KONTRATI AKŞAM SEANSINDA YÜKSELDİ

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kazanarak 10.728,60 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,3 yükseldi.



Dolar/TL, dün 42,3320'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 42,3550'den işlem görüyor.



Analistler bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonunun, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon, Avro Bölgesinde enflasyon ve cari işlemler dengesi, ABD'de dış ticaret dengesi ve FOMC toplantı tutanaklarının takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 seviyeleri direnç, 10.600 ve 10.500 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.



Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı uluslararası yatırım pozisyonu

10.00 İngiltere, ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi

12.00 Avro Bölgesi, eylül ayı cari işlemler dengesi

12.30 İngiltere, eylül ayı konut fiyat endeksi

13.00 Avro Bölgesi, ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi

15.30 ABD, haftalık mortgage başvuruları

16.30 ABD, ağustos ayı dış ticaret dengesi

16.30 ABD, ekim ayı konut başlangıçları

16.30 ABD, ekim ayı inşaat izinleri

22.00 ABD, FOMC toplantı tutanakları

