Sabit saat uygulamasıyla 27 milyarlık tasarruf! Berat Albayrak döneminde başlamıştı
Türkiye'de dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın önerisiyle uygulanmaya başlayan ve enerji tasarrufu konusunda büyük avantaj sağlayan yaz saati uygulaması Türkiye’nin enerji tasarrufunda tarihi bir başarıya dönüştü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2016 Ekim–2025 Mart döneminde, bugünkü elektrik fiyatlarıyla yaklaşık 27 milyar liraya karşılık gelen 13 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandığını duyurdu.
2016 yılında 'Güne karanlıkta başlıyoruz' gibi söylemlerle hedef alınan kalıcı yaz saati uygulaması, aradan geçen yıllarda tam tersine Türkiye'ye milyarlarca liralık kazanç sağladı.
Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre Temelleri dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından atılan uygulamanın, 2016 Ekim–2025 Mart döneminde bugünkü elektrik fiyatlarıyla yaklaşık 27 milyar liraya karşılık gelen 13 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağladığı bildirildi.
KAYDA DEĞER KATKI SUNDU
TBMM'de milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kalıcı yaz saati uygulamasına geçişin, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yürütülen çalışma sonuçlarına dayanarak yapıldığını belirtti.
Araştırmaya göre, Türkiye'nin batısındaki nüfus, kentleşme, sanayileşme ve enerji yoğunluğu dikkate alındığında uygulanan saat diliminin GMT+3'de sürekli bulunmasının nüfusun büyük bölümünün gün ışığından daha uzun süre faydalanılmasına ve enerji verimliliğine kayda değer katkı sağladığı tespit edildi. Tüm yıl boyunca yaz saati uygulaması ile her mesai aralığı (08.00-17.00, 09.00-18.00, 08.30- 17.30) için karanlıkta kalınan sürenin eski saat uygulamasına göre 64 saat azaldığı ortaya konuldu.
TÜKETİM ARTIYOR
Bayraktar, araştırmanın sonuçlarından hareketle kış saati uygulamasından kaynaklanan ilave elektrik tüketimlerine de dikkati çekerek, "Analizler sonucunda kış saati uygulamasından kaynaklanan ilave elektrik tüketimleri 08.00- 17.00 mesai saat aralığı düşünüldüğünde 626 bin 68-2 milyon 375 bin 61 megavatsaat, 08.30 - 17.30 mesai saat aralığı düşünüldüğünde 5 milyon 788 bin 685 - 6 milyon 523 bin 240 megavatsaat ve son olarak 09.00 -18.00 mesai saat aralığı düşünüldüğünde ise 5 milyon 885 bin 5-6 milyon 450 bin 746 megavatsaat arasında değişiyor" diye konuştu.
ABD'DE YASA VAR
Avrupa Birliği ve ABD'de de yaz saati uygulamalara geçiş için çalışmalar olduğunu söyleyen Bayraktar, "Avrupa Parlamentosu 26 Mart 2019 tarihinde kabul edilen teklif ile üye ülkelere sabit saat uygulamasına geçmeyi tavsiye etti. ABD'de sabit saat uygulamasına ilişkin yasa teklifi 2022'de senatodan geçti" dedi.
ENERJİ TASARRUFUNA BÜYÜK KATKI
Bakanlık verilerine göre, 2016 Ekim ila 2017 Mart arasında 1.308 milyar, 2017 Ekim ve 2018 Mart arasında 1.365 milyar 2018 Ekim ila 2019 Mart arasında 1.345 milyar, 2019 Ekim ve 2020 Mart arasında 1.380 milyar, 2020 Ekim ve 2021 Mart arasında 1.439 milyar, 2021 Ekim ve 2022 Mart arasında 1.513 milyar, 2022 Ekim ve 2023 Mart arasında 1.406 milyar, 2023 Ekim ve 2024 Mart arasında 1.496 milyar olmak üzere toplam 11.252 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandı.
