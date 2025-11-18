Öğretmenlere tren biletinde büyük indirim! Bakan Abdulkadir Uraloğlu tarihleri açıkladı

İndirimden MEB'e bağlı ve onaylı okullarda görev yapan tüm öğretmenler faydalanabilecek. (A Haber arşiv)

İNDİRİMDEN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Bakan Uraloğlu, kampanyanın kapsamına ilişkin yaptığı açıklamada, "İndirimli bilet uygulamamızdan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı veya Bakanlık tarafından onaylanmış her derece ve türdeki resmî ve özel okullarda görev yapan öğretmenler ile okul müdürleri ve müdür yardımcıları, üniversitelerin uygulama ve araştırma merkezlerinde görevli öğretim elemanları ve Türk uyruklu olup yurt dışında çalışan öğretmenler faydalanabilecek." diye konuştu.