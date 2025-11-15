Ticarette her yol Türkiye’ye çıkıyor! Dünya lojistiğinin merkezi

DENİZLERDE HAKİMİYET

Türkiye'nin stratejik ortak olduğu Üç Deniz Girişimi (Via Carpatia) ise kuzeygüney ekseninde Baltık'tan Adriyatik ve Karadeniz'e kadar ulaşan bir hatta altyapı eksikliklerinin giderilmesini hedefliyor. Biri Avrasya Tüneli ile boğazın altından ve üçü köprü ile boğazın üstünden, biri de 1915 Çanakkale Köprüsü olmak üzere Asya ve Avrupa kıtasını 5 ayrı kara yolu geçişi ile birbirine bağlayan Türkiye, Via Carpatia'nın en stratejik ülkeleri arasında yer alıyor.