Bitcoin’de Fed alarmı! Son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi

Fed'in para politikasında yaşanan belirsizlik, Bitcoin fiyatlarını vurdu. (Reuters)



Buna göre, son haftalarda Fed için özellikle önemli olan istihdam raporları da dahil olmak üzere birçok önemli gösterge hükümetin kapalı olması nedeniyle açıklanamamıştı. Yatırımcılar, hükümetin açılmasının ardından gelecek yeni ekonomik verilerin Fed'den faiz indirim beklentilerini daha da zayıflatabileceğinden endişe ediyor.



Öte yandan, borçlanma maliyetleri yüksek olduğunda, kripto varlıklar gibi riskli varlıklar tahvil ve faiz getiren yatırımlara kıyasla daha az cazip hale geliyor.

