Bitcoin'de Fed alarmı! Son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son dönemde uyguladığı para politikasında yaşanan belirsizliğin etkisi ile Bitcoin yeniden 100 bin doların altına düştü. 97 bin dolardan işlem gören Bitcoin, Mayıs 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Son 24 saatte Bitcoin dahil kripto para piyasasının değeri ise yüzde 6,04 düşüşle 3 trilyon 280 milyar dolara geriledi.
Bitcoinin fiyatı, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasındaki belirsizliklerin etkisiyle 97 bin doların altına inerek mayıstan bu yana en düşük seviyesine geriledi.
Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 6,04 azalarak 3 trilyon 280 milyar dolara geriledi.
Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi bitcoinin fiyatı da son 24 saatte yüzde 5,3'ten fazla düşerek Mayıs 2025'ten beri en düşük seviyesine geriledi.
TSİ 12.11 itibarıyla 97 bin 332 dolardan işlem gören bitcoinin haftalık değer kaybı ise yüzde 4 oldu.
Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan ethereumun fiyatı da yaklaşık yüzde 8,60 değer kaybederek 3 bin 196 dolar seviyesine geriledi.
Analistler, yatırımcıların para politikasındaki belirsizliklerin etkisi altında kaldığını, Fed üyelerinden gelen karışık mesajların kripto yatırımcılarını tedirgin ettiğini belirtiyor.
Piyasaların şu anda "belirsizlik ve toparlanma arasında bir ip üzerinde dengede duruyor" gibi göründüğünü belirten analistler, yatırımcıların ABD'de hükümetin kapanmasının sona ermesinden sonra ABD ekonomisine yönelik daha da olumsuz veriler beklediğini kaydetti.
Buna göre, son haftalarda Fed için özellikle önemli olan istihdam raporları da dahil olmak üzere birçok önemli gösterge hükümetin kapalı olması nedeniyle açıklanamamıştı. Yatırımcılar, hükümetin açılmasının ardından gelecek yeni ekonomik verilerin Fed'den faiz indirim beklentilerini daha da zayıflatabileceğinden endişe ediyor.
Öte yandan, borçlanma maliyetleri yüksek olduğunda, kripto varlıklar gibi riskli varlıklar tahvil ve faiz getiren yatırımlara kıyasla daha az cazip hale geliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ALES SINAV TAKVİMİ 2026: ALES/1, ALES/2, ALES/3 sınavları ne zaman? Başvuru ve sonuç tarihleri…
- 2026 KPSS SINAVLARI ne zaman? KPSS GY-GK-Alan Bilgisi başvuruları hangi tarihte alınacak? Lisans, ön lisans, ortaöğretim…
- 2026 YKS BAŞVURU TARİHLERİ: TYT, AYT, YDT oturumları ne zaman, YKS sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
- MSÜ sınavı ne zaman 2026? MSÜ başvuruları hangi tarihte alınacak?
- Kış yüzünü gösteriyor, o saatte karla karışık yağmur geliyor! MGM’den 6 ile sarı kodlu uyarı: Ordu, Giresun, Sivas…
- Norveç'in başkent Oslo'dan sonra en büyük ikinci şehrinin adı nedir?
- Türkiye'de 15 yaş ve üzeri erkeklerin boy ortalaması yaklaşık kaç cm'dir?
- 1606'da Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında yapılan barış antlaşması hangisidir?
- Grace Kelly 40. yaş günü partisi için düzenlediği görkemli baloya sadece kimleri davet etmiştir?
- Hangisi İstanbul için kullanılan "Yedi Tepeli Şehir" ifadesinde bahsi geçen yedi tepeden biridir?
- Mutfaktaki eczane: Baharatların en etkili kombinasyonu bakın neymiş! Ağrı, sindirim, kanser…
- Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat'ın Ankara Erkek Lisesindeki edebiyat öğretmenleri kim olmuştur?