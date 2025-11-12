Merkez Bankası kritik veriyi açıkladı! Cari işlemler eylülde fazla verdi

Türkiye'nin cari işlemler hesabı eylülde 1 milyar 112 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı da 6 milyar 803 milyon dolar fazla verdi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Eylül 2025'te cari işlemler hesabında 1 milyar 112 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 6 milyar 803 milyon dolarlık fazla oluştu.



Bu dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 5 milyar 356 milyon dolar oldu.



Yıllıklandırılmış verilere göre, eylül ayında cari açık yaklaşık 20,1 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 64,8 milyar dolar açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi 62,6 milyar dolar fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 17,6 milyar dolar ve 308 milyon dolar açık verdi.



Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 7 milyar 707 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 2 milyar 269 milyon dolar ve 6 milyar 259 milyon dolar oldu.