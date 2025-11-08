Kadın ve genç istihdamında dikkat çeken artış

Resmi verilere göre 2024 Ağustos döneminde 2 milyon 411 bin 404 olan 18–29 yaş arası kadın sigortalı sayısı, 2025 Ağustos'ta 2 milyon 482 bin 223'e yükseldi. Böylece bir yıllık dönemde 70 bin 819 kişilik artış yaşanırken oran %2,94 olarak kaydedildi.