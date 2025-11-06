Yüzyılın projesi: 500 mahalle konağı ile sosyal dönüşüm

Konakların bünyesinde 500 aile sağlığı merkezi, 500 anaokulu, 500 el sanatları üretim merkezi, 500 spor salonu ve 500 misafirhane de inşa edilecek. Öte yandan planlama kapsamındaki 500 cami de yöresel mimariye uygun şekilde yapılacak. Özellikle 21. yüzyıldaki şehirleşme ile günden güne eriyen mahalle kültürünün, dev konaklar ile yeniden toplum hayatına kazandırılması hedefleniyor.

SPOR, SAĞLIK, KÜLTÜR...

HAK sahibi vatandaşlar, güvenli yuvalarına yerleştikten sonra ilk aile sağlık hizmetini mahalle konaklarında almaya başlayacak. Sonrasında gerekiyorsa hastaneye yönlendirilecek. Bir vefat durumunda yine mahalle konağında bulunan taziye evleri kullanılabilecek. Konaklar, iş hayatına devam eden ve çocukları için anaokulu arayan ebeveynleri de rahatlatacak. Spor salonları, kafeteryalar ve sanat merkezleri ile konaklar renkli bir yapıya bürünecek.