Türkiye o alanlarda Avrupa’nın zirvesinde! Bakan duyurdu

Bakan Kacır, birçok alanda Türkiye'nin Avrupa'daki bir numaralı üretici olduğunu söyledi. (A Haber arşiv)



"ŞEHİRLER VE BÖLGELER ARASI GELİŞMİŞLİK FARKLARINI KAPATMAK İÇİN GAYRET ORTAYA KOYUYORUZ"

Türkiye'de şehirler ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını hızla kapatmak için gayret ortaya koyduklarını anlatan Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama bu fark sadece Türkiye'nin kendi iç meseleleriyle ilgili değil. Bir tarafta batımızda gelişmiş dünya var. Daha hızlı kalkınmış, büyümüş Avrupa var. Kalkınma yolculuğunda farklı bölgeleri sömürmüş, haksızlıklar yapmış, böyle de bir gerçeklik var ama elbette ki o kalkınmanın, o gelişmişliğin Türkiye'nin batısındaki illere getirdiği bir avantaj da var ama doğumuza güneyimize baktığımızda sorunlarla boğuşan, on yıllardır istikrara kavuşamamış ülkeler var. Şimdi artık bölgenin en büyük ülkesi, en önemli üretim gücü ve nüfus gücü olarak, Türkiye'nin kendi ayaklarının üzerinde durması, sahada, masada, dünyada söz sahibi olan bir ülke konumuna yükselmiş olması, üretim gücünü, teknoloji gücünü yükseltmiş olması ve nihayetinde 'Terörsüz Türkiye' ile terörsüz Orta Doğu'yu bölgedeki diğer ortaklarımızla, paydaşlarımızla birlikte inşa edecek olmamız, tüm bölge ülkelerinde kalkınmayı hızlandıracak, refahı yükseltecek. Bölgede sorunların çözülmesi Batı'yla ne kadar büyük iş birliği yapabiliyorsak Doğu'yla da artık çok daha fazla işbirliği yapmamızı mümkün hale getirecek. Irakla, Suriye'yle önümüzdeki dönemde ticaretimize hep birlikte şahit olacağız, göreceğiz ki katlanarak artacak. Şimdi bizler hep beraber yeni bir yolculuğa çıkacağız."



Bakan Kacır, Şırnak'ın bu kalkınma yolculuğunda lokomotif şehir olacağını dile getirerek, şöyle devam etti: "Yerelin değerlerini ekonomik katma değere dönüştüreceğiz. Her neye sahipsek önce ona daha fazla değer katacağız. Bu anlayışla kalkınma ajanslarımız çalışıyor. GAP Bölge Kalkınma İdaremiz çalışıyor. Bugüne kadar 1 milyar 300 milyon lira tutarında projeyi Şırnak'a bu anlayışla sunduk ama şimdi vites yükseltme zamanı. Şimdi hızlanmamız lazım. Çünkü önümüzde çok geniş bir fırsat koridoru oluşuyor. Bu koridorun hakkını vermemiz lazım. Fırsatlar, onlara hazır olanlar için vardır. Bizim hızla önümüzdeki yeni fırsatlara hazır hale gelmemiz lazım. Ne var elimizde? Elimizde kocaman bir Irak pazarı potansiyeli var. Türkiye, Irak'a halihazırda mobilya ihracatı yapıyor. Türkiye, dünyanın dört bir yanına mobilya ihracatı yapıyor. Yaklaşık 4,5 milyar dolar ihracatın 600 milyon dolarını Irak'a yapıyoruz ama Şırnak'ın bundaki payı şu anda yaklaşık 45 milyon dolar. O vakit önümüzde bir fırsat penceresi var. Şimdi inşallah Şırnak'ta mobilya sanayisini güçlendireceğiz ve bu ihracatımızı nasıl Türkiye'nin ihracatını 36'dan 270'e, 8 misline çıkarmışsak en az 8 misline hep beraber Şırnak olarak çıkaracağız.



Elimizde asfaltitin var. 100 milyon tonun üzerindeki asfaltitini katma değerli ürünlere dönüştüreceğiz. Elimizde yer fıstığı var. Yılda 35 bin ton yer fıstığı üretiyoruz. Türkiye'de ilk 3'e girdik Şırnak olarak. Bu hikayede kalkınma ajanslarımızın, GAP Bölge Kalkınma İdaremizin de çok öncü bir rolü oldu. Sizlerle birlikte gayret ettiler, çalıştılar ve yer fıstığı üretimini her geçen yıl katlayarak büyüttüler ama mesele yer fıstığı üretmek değil, yer fıstığını işlemek. Yer fıstığına katma değer katmak. Her bir kilogramda iki misli, beş misli, 10 misli nasıl katma değer oluştururuz, bunun sanayini inşa etmek. Bunu da inşallah el birliğiyle hayata geçireceğiz."



Şırnak'ın muazzam bir sınır hareketliliğinin olduğuna işaret eden Kacır, "Buradan yılda 1 milyon 300 bin tır sınırda hareket ediyor. O vakit önümüzdeki dönemde bu kara araçlarına yönelik aksamların, parçaların üretilmesi konusunda Şırnak'ta sanayi yatırımlarını hızlandırmalıyız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak ne yapıyoruz? Bir yandan OSB'lerin altyapı işlerini hızlandırıyoruz. Bir an evvel hem Cizre OSB'de hem merkezde bu altyapı meselesini bitireceğiz inşallah. Silopi'de de yeni bir organize sanayi bölgesini inşallah beraber bitireceğiz. Dolayısıyla sanayi yatırımları için bu altyapıları hazır hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.



"MÜTEŞEBBİSLERİ HAREKETE GEÇİRMEMİZ LAZIM"

Bakan Kacır, müteşebbisleri de harekete geçirmeleri gerektiğini anlatarak, "Onları teşvik etmemiz lazım. O vakit, işte bu Şırnak için öncelikli meselelerde mevcut teşviklerimizin, desteklerimizin misli misli üstünde teşvikler vermeliyiz. Bunu da başlattık. Geçtiğimiz aylarda ilan ettik. Bu alanlardaki her bir yatırıma 240 milyon lira finansman desteği ve yatırımın yüzde 50'si tutarında vergi indirimi sağlıyoruz. 14 yıla kadar sigorta primi desteklerini Bakanlık olarak biz veriyoruz. Yani çalışanların sigorta primlerini Bakanlık olarak biz karşılıyoruz. Ne gerekiyorsa onu yapacağız ama Allah'ın izniyle mutlaka hep birlikte başaracağız. Hep hayıflanıyorduk. 'Burnumuzun dibinde Irak'ta petrol var, Suriye'de petrol var, ya bizde. Evet Batman'da bir miktar var ama bütün doğumuz, güneydoğumuz, gerçekten elimizdeki petrol varlığı bundan mı ibaret?' diye yıllardır hayıflanıyorduk, değil mi? Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en güçlü şekilde tahkim edilmesi sayesinde işte az önce oradaydık. Gabar'da şehitlerimizin, Esma Çevik'in, Aybüke Yalçın'ın isimlerini verdiğimiz kuyulardan şimdi günde 80 bin varil petrol üretiyoruz ama az önce bilgi aldık ki, çok daha fazlası için de muazzam bir çalışma var, muazzam bir gayret var. İnşallah ümit ederim ki yeni müjdeler de gelecek." diye konuştu.



Kacır, yapılan işleri birilerinin küçümsemek isteyebileceğini belirterek, "Türkiye olarak Türk'üyle, Kürt'üyle tam bağımsızlık yolculuğunda el ele yürümeye Allah'ın izniyle devam edeceğiz." dedi.



Şırnak'ta çok sayıda gencin olduğunu ve onları kurdukları Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı'nda yetiştirdiklerini işaret eden Kacır, "11 yaşından itibaren onlara robotik, yazılım, siber güvenlik, yapay zeka öğretiyoruz ve görüyoruz ki muhteşem bir potansiyel. Şimdi o potansiyelden daha fazla yararlanmak istiyoruz. Sayın Valimizle de konuştuk. Çok da güzel bir hazırlık yapmış kendisi. Nuh'un gemisine benzeyen bir binayı inşallah yapacağız ve onun içini de inşallah TÜBİTAK olarak donatacak ve Şırnak'ın çocuklarına bir bilim merkezi armağan edeceğiz." ifadesini kullandı.



Bakan Kacır, 2018'den bu yana Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından yüzbinlerce gencin her yıl TEKNOFEST'e katıldığına işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı: "İstiyoruz ki üniversitelerdeki gençlerimiz, hayallerini araştırma, geliştirme, proje ve girişime dönüştürecekleri bu süreçlere daha fazla katılsın. Onlara bu imkanları daha fazla sunalım. Şırnak Üniversitemize de bu hedef doğrultusunda bir Milli Teknoloji Merkezi'ni inşallah kazandıracağız. Türkiye'nin hayallerine Şırnak'ın gençleri istikamet çizecek. Türkiye'nin geleceğini onlar daha aydınlık kılacak ve bayrağımızı onlar çok daha yükseğe Allah'ın izniyle çıkaracaklar. Türkiye'nin nereden nereye geldiğini ve nereye doğru yürüdüğünü görmek isteyen Şırnak'a gelsin görsün."



"BUGÜN ŞIRNAK, TEMİZ, MODERN VE HUZURLU BİR KENT HALİNE GELDİ"

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar da geçmişte kentte yol, eğitim ve ulaşım imkanlarının yetersiz olduğunu belirtti.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Şırnak'ın ulaşım, eğitim ve sağlık alanlarında önemli ilerleme kaydettiğini ifade eden Tatar, "Biz artık durmayacağız, hep daha fazlasını isteyeceğiz." ifadesini kullandı.



Kentin geçmişte zorlu dönemlerden geçtiğini hatırlatan Tatar, "Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde şehir yeniden ayağa kalktı. Bugün Şırnak, temiz, modern ve huzurlu bir kent haline geldi." diye konuştu.



Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise göreve gelmeden önce kentte yerel yönetim hizmetlerinin yetersiz olduğunu söyledi.



Geçmişte merkezi hükümetin yatırımlarının zaman zaman engellendiğini belirten Yarka, "2019'da yüzde 62 gibi yüksek bir oyla Belediye Başkanı seçildim. Gidemediğimiz hiçbir sokak kalmadı. Eskiden çamurlu olan yollarımız şimdi ya parke taşı ya da asfalt. Bugün altyapının büyük bölümü tamamlandı. Doğal gaz yüzde 98'e, elektrik altyapısı ise yüzde 100'e ulaştı." şeklinde konuştu.