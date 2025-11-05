Milli hızlı tren raylara iniyor! Tarih belli oldu

Milli hızlı trenin 2026'da raylara inmesi planlanıyor. (A Haber arşiv)



Yerli sanayinin AR-GE, tasarım ve üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesi, her türlü raylı sistem aracının ve alt bileşenlerinin imalatı ile bakım ve onarımının yapılması da amaçlar arasında yer alıyor.



Bu kapsamda kamu alımlarının, raylı sistemlerde yerli üretimi daha etkin destekleyecek şekilde kullanılması sağlanacak, tasarım ve AR-GE faaliyetleri teşvik edilecek.



Orta vadede oluşması beklenen talep ve ihtiyaçlar belirlenerek mahalli idareler de dahil olmak üzere yerli raylı sistem araçlarının tedarik edilmesi yönünde gerekli düzenleme ve finansal tedbirler hayata geçirilecek.