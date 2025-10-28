Konkordato suistimali son bulacak! Harekete geçildi

KOŞULLARDA DEĞİŞİKLİK

Teklif ile yasanın ilgili maddesine "Konkordato talebi mahkemece reddedildikten sonra, borcun ödenmesini sağlayacak olan kaynaklarda önemli bir değişiklik gerçekleşmedikçe veya ileriye yönelik olarak böyle bir değişikliğin gerçekleşeceği somut olarak ortaya konmadıkça, tekrar adi konkordato teklifinde bulunulamaz" fıkrası ekleniyor. Düzenlemenin gerekçesinde ise şöyle deniliyor:

"Yasaya eklenen fıkra uygulamada görülen suistimalleri önlemek içindir. Uygulamada, konkordato talebi reddedilen borçlunun, ret kararından sonra, şartlarda hiçbir değişiklik vuku bulmadığı hâlde, ödeme teklifinde değişiklik yaparak ve çok kere merkez değiştirerek tekrar adi konkordato teklifinde bulunduğu veya anlaştığı bir alacaklısını aracı kılarak konkordato işlemlerinin başlatılmasını sağladığı anlaşılmaktadır. Adi konkordato talebi reddedilen ve aktifi pasifinden fazla olan bir borçlunun hiç kuşkusuz tekrar adi konkordato teklifinde bulunması yasaklanamaz. Ancak böyle bir teklifin başarılı olabilmesi için mutlaka borcun ödenmesini sağlayacak olan kaynaklarda önemli bir değişikliğin gerçekleşmesi veya ileriye yönelik olarak böyle bir değişikliğin gerçekleşeceğinin somut olarak ortaya konulması gerekmektedir. Böylece borçlunun adeta kapı kapı dolaşarak konkordatonun koruyucu hükümlerinden yararlanması engellenmek istenmiştir."

YER DEĞİŞİKLİĞİ

Taslağa göre başvuru tarihinden geriye doğru 6 ay içinde yer değişikliği yapılmışsa konkordato talebi dikkate alınmayacak. Düzenlemenin gerekçesinde, "Son zamanlarda dürüstlük kuralıyla bağdaşmayan bazı konkordato talepleri nedeniyle düzenleme yapılıyor. Başvuru tarihinden geriye doğru 6 ay içinde yapılan yer değişikliği hâlinde konkordato talebinin dikkate alınmayarak reddedileceği kabul edilmiştir. Böylece, kötü niyetli zorlamalar engellenmek ve konkordato talebi bir mahkeme tarafından reddedilen borçlunun hemen yer değişikliği yaparak, şartlarda bir değişiklik bulunmamasına rağmen, bu kere başka bir yer mahkemesi nezdinde konkordato talebinde bulunmasının önüne geçilmek istenmiştir" denildi.