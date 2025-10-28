Konkordato suistimali son bulacak! Harekete geçildi
Konkordato başvurularındaki suistimallerin önüne geçmek için yeni adımlar atılıyor. Buna göre, başvurusu reddedilen firmalar, ödeme planı ya da merkez adresi değişikliği yaparak yeniden konkordato talebinde bulunamayacak.
Konkordato oyununa son verilecek. Konkordato başvurusu reddedilenler, ödeme koşulları ve merkez değişikliği ile tekrar tekrar başvuru yapamayacak.
Sabah'ın haberine göre yeniden başvuru için yeni kriterler getirilecek. Konkordato başvurularında suiistimallerin önlenmesi için harekete geçildi. Bu konuda hazırlanan Cebri İcra Yasa Teklifi'nin önümüzdeki haftalarda TBMM gündemine taşınması bekleniyor.
KOŞULLARDA DEĞİŞİKLİK
Teklif ile yasanın ilgili maddesine "Konkordato talebi mahkemece reddedildikten sonra, borcun ödenmesini sağlayacak olan kaynaklarda önemli bir değişiklik gerçekleşmedikçe veya ileriye yönelik olarak böyle bir değişikliğin gerçekleşeceği somut olarak ortaya konmadıkça, tekrar adi konkordato teklifinde bulunulamaz" fıkrası ekleniyor. Düzenlemenin gerekçesinde ise şöyle deniliyor:
"Yasaya eklenen fıkra uygulamada görülen suistimalleri önlemek içindir. Uygulamada, konkordato talebi reddedilen borçlunun, ret kararından sonra, şartlarda hiçbir değişiklik vuku bulmadığı hâlde, ödeme teklifinde değişiklik yaparak ve çok kere merkez değiştirerek tekrar adi konkordato teklifinde bulunduğu veya anlaştığı bir alacaklısını aracı kılarak konkordato işlemlerinin başlatılmasını sağladığı anlaşılmaktadır. Adi konkordato talebi reddedilen ve aktifi pasifinden fazla olan bir borçlunun hiç kuşkusuz tekrar adi konkordato teklifinde bulunması yasaklanamaz. Ancak böyle bir teklifin başarılı olabilmesi için mutlaka borcun ödenmesini sağlayacak olan kaynaklarda önemli bir değişikliğin gerçekleşmesi veya ileriye yönelik olarak böyle bir değişikliğin gerçekleşeceğinin somut olarak ortaya konulması gerekmektedir. Böylece borçlunun adeta kapı kapı dolaşarak konkordatonun koruyucu hükümlerinden yararlanması engellenmek istenmiştir."
YER DEĞİŞİKLİĞİ
Taslağa göre başvuru tarihinden geriye doğru 6 ay içinde yer değişikliği yapılmışsa konkordato talebi dikkate alınmayacak. Düzenlemenin gerekçesinde, "Son zamanlarda dürüstlük kuralıyla bağdaşmayan bazı konkordato talepleri nedeniyle düzenleme yapılıyor. Başvuru tarihinden geriye doğru 6 ay içinde yapılan yer değişikliği hâlinde konkordato talebinin dikkate alınmayarak reddedileceği kabul edilmiştir. Böylece, kötü niyetli zorlamalar engellenmek ve konkordato talebi bir mahkeme tarafından reddedilen borçlunun hemen yer değişikliği yaparak, şartlarda bir değişiklik bulunmamasına rağmen, bu kere başka bir yer mahkemesi nezdinde konkordato talebinde bulunmasının önüne geçilmek istenmiştir" denildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sel, dolu, fırtına, şimşek... 48 saatte 10 derece soğuyacak! Meteoroloji paylaştı: İstanbul dahil 49 il risk altında! Öğleden sonra...
- Balıkesir 6.1 deprem son durum | 27 Ekim Sındırgı'da yıkım oldu mu, kaç bina yıkıldı? Can kaybı yaşandı mı, yaralı sayısı kaç?
- Bugün okullar hangi illerde tatil ilan edildi? 28 Ekim'de okullarda ders işlenecek mi, yarım gün mü? Balıkesir, İstanbul, İzmir...
- Ceza İnfaz Personeli Alımı 2025 | Bakan Tunç duyurdu: Adalet Bakanlığı memur alımı başvuruları ne zaman, şartları belli oldu mu?
- En ucuz sıfır otomobiller 2025 Ekim güncel fiyat listesi! Fiat Egea, Hyundai i10, Citroen, Opel Corsa...
- Borsa yarın açık mı? 28-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Borsa İstanbul çalışıyor mu, kapalı mı?
- Hakemler ne kadar, kaç TL kazanıyorlar? Hakem maaş listesi: Orta, yardımcı, 4., VAR ve AVAR...
- Kamuya yeni iş fırsatı! Ticaret Bakanlığı ve TÜİK Personel alımı yapacak: Başvuru ve sınav tarihleri açıklandı
- BİM indirimleri yarın başlıyor! 28-31 Ekim'de aktüel reyonları dolacak: Halı yıkama makinesi, çaycı, meyve sıkacağı...
- Ege'de korkutan deprem! AFAD son dakika: Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa...
- 28-29 Ekim'de hastaneler çalışıyor mu? Cumhuriyet Bayramı'nda poliklinikler, sağlık ocakları açık olur mu?
- KYK burs/kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman? 2025-2026 GSB KYK burs başvuru sonuçları son durum ne?