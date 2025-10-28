İhracatta Cumhuriyet rekoru: 390 milyar dolara ulaştı

28 Ekim 2025, Salı
- Hac kura çekimi ne zaman olacak? Diyanet 2026 Hac kura tarihi ve detayları belli mi?
- Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması son durum ne? Sağlık Bakanlığı 2025 promosyon miktarı ne kadar, kaç TL ödenecek?
- Sel, dolu, fırtına, şimşek... 48 saatte 10 derece soğuyacak! Meteoroloji paylaştı: İstanbul dahil 49 il risk altında! Öğleden sonra...
- Balıkesir 6.1 deprem son durum | 27 Ekim Sındırgı'da yıkım oldu mu, kaç bina yıkıldı? Can kaybı yaşandı mı, yaralı sayısı kaç?
- Bugün okullar hangi illerde tatil ilan edildi? 28 Ekim'de okullarda ders işlenecek mi, yarım gün mü? Balıkesir, İstanbul, İzmir...
- Ceza İnfaz Personeli Alımı 2025 | Bakan Tunç duyurdu: Adalet Bakanlığı memur alımı başvuruları ne zaman, şartları belli oldu mu?
- En ucuz sıfır otomobiller 2025 Ekim güncel fiyat listesi! Fiat Egea, Hyundai i10, Citroen, Opel Corsa...
- Borsa yarın açık mı? 28-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Borsa İstanbul çalışıyor mu, kapalı mı?
- Hakemler ne kadar, kaç TL kazanıyorlar? Hakem maaş listesi: Orta, yardımcı, 4., VAR ve AVAR...
- Kamuya yeni iş fırsatı! Ticaret Bakanlığı ve TÜİK Personel alımı yapacak: Başvuru ve sınav tarihleri açıklandı
- BİM indirimleri yarın başlıyor! 28-31 Ekim'de aktüel reyonları dolacak: Halı yıkama makinesi, çaycı, meyve sıkacağı...
- Ege'de korkutan deprem! AFAD son dakika: Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa...