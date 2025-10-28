28 Ekim 2025, Salı
İhracatta Cumhuriyet rekoru: 390 milyar dolara ulaştı

İhracatta Cumhuriyet rekoru: 390 milyar dolara ulaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.10.2025 08:57
Ticaret Bakanı Ömer Bolat yaptığı açıklamada "Bugün, 29 Ekim 2025 itibarıyla, mal ve hizmet ihracatı toplamında 390 milyar dolara ulaşarak, Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

